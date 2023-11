Lajčak: Vjerujem da Crna Gora može da napravi ključni iskorak ka EU

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak rekao je da vjeruje da Crna Gora, sa novom proevropskom Vladom, može da napravi ključni iskorak na evropskom putu.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) rekli su da je resorna ministarka Maida Gorčević na odvojenim sastancima razgovarala sa Lajčakom i predsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Vladimirom Bilčikom.

Lajčak je, kako se navodi, kazao da je važno da Crna Gora iskoristi aktuelni momenat i ostvari mjerljive rezulate, na temelju kojih će ubrzati put prema EU.

„Vjerujem da Crna Gora, sa novom proevropskom Vladom, može da napravi ključni iskorak na svom evropskom putu. Vi ste godinama unazad bili lider u procesu evropske integracije“, poručio je Lajčak.

On je rekao da očekuje da Crna Gora ubrza tempo i bude sljedeća članica EU.

„Jer to vaši građani žele i zaslužuju“, dodao je Lajčak.

Bilčik je pozdravio formiranje Skupštine i Vlade, kao i imenovanje sedmog sudije Ustavnog suda.

On je kazao da su funkcionalan rad i saradnja svih institucija preduslov kredibilnih reformi na putu ka EU.

„Raduje me formiranje demokratskih institucija nakon parlamentarnih izbora i očekujem da se sada fokusirate na sprovođenje ključnih reformi i nastavite da budete pozitivan primjer u politici proširenja i država koja će se sljedeća pridružiti EU. Na tom putu, računajte na našu snažnu podršku“, poručio je Bilčik.

Navodi se da je Gorčević upoznala sagovornike sa planovima Vlade usmjerenim na ispunjavanje preporuka iz izvještaja Evropske komisije (EK), sa fokusom na reforme u oblasti vladavine prava.

„Vlada je odlučna da ubrza pregovarački proces s EU. Odgovorno pristupamo realizaciji svih obaveza, s fokusom na preostale zadatke i izazove iz poglavlja 23 i 24“, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da vjeruje da će svi politički akteri u Crnoj Gori na djelu pokazati posvećenost dijalogu i vladavini prava, što će, kako je navela, osigurati kredibilne rezultate i brže napredovanje prema članstvu.

Gorčević je zahvalila na dosadašnjoj i ukazala na važnost nastavka podrške EU u sprovođenju sveobuhvatnih reformi.

„Za Crnu Goru je jako važno što, u trenutku kada intenziviramo sprovođenje reformi, možemo računati na dodatnu podršku EK, kroz instrument Plana rasta“, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da će ta sredstva osigurati da država efikasnije i kvalitetnije sprovodi reforme i izgradi društvo u skladu sa najboljim evropskim standardima.

