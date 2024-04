Turistička ponuda Bara predstavljena na sajmu u Sarajevu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar predstavila je turističku ponudu na sajmu Sarajevo Travel Fest, koji je održan prošle sedmice.

Iz TO Bar su kazali da je njihova ponuda privukla posebnu pažnju posjetilaca, koji su se najviše interesovali za predstojeće manifestacije i novitete.

Oni su objasnili da su promovisali smo aktivnosti u predsezoni, sa akcentom na Montenegro Future Festival i najveću gejming konferenciju u Evropi – European Gaming Sumit, koja se održava od 10. do 12. maja, kao i koncert povodom proslave Dana nezavisnosti 21. maja, na kojem će nastupiti regionalna muzička zvijezda Gibonni, grupa Perper i DJ Mr Jools.

„Predstavljanje na sajmu turizma u Sarajevu od velikog je značaja, imajući u vidu da su gosti iz Bosne i Hercegovine na trećem mjestu po broju dolazaka i ostvarenih noćenja. U prošloj godini ostvareno je 27,28 hiljada dolazaka, odnosno 167,36 hiljada noćenja“, rekli su iz TO Bar.

Sarajevo Travel Fest je mjesto okupljanja turističkih zajednica i cjelokupne turističke industrije u cilju promocije pojedinačnih turističkih destinacija zemalja regiona, Balkana i Evrope, ali i svijeta. Na sajmu su održane razne konferencije i stručna predavanja, edukacije, stručni paneli, predavanja i prezentacije kompanija učesnica i priređen je kulturno-zabavni program kako predstavnika domaćina, tako i izvođača i predstavnika regiona.

U organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO), pored Bara, svoju ponudu su predstavile i lokalne turističke organizacije Ulcinja, Budve, Tivta, Žabljaka, Kolašina, Rožaja, Bijelog Polja, Mojkovca, Šavnika, Gusinja, Pljevalja, Andrijevice, kao i marketing partner One Montenegro.

Na štandu TO Bar ponudu su predstavili i hoteli Stara Čaršija, Kalamper i Diman.

