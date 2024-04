Dobitak kompanija MNSE10 indeksa 108,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, ostvarile su na kraju prošle godine neto dobit od 108,7 miliona EUR, pokazuje analiza koju je uradila Montenegroberza.

Tih deset kompanija je u 2022. godini zabilježilo neto dobit od 36,49 miliona EUR.

„U odnosu na 2022. godinu, došlo je do rasta neto rezultata kompanija koje čine indeks MNSE10, u iznosu od oko 197,9 odsto“, precizira se u izvještaju Montenegroberze.

Iz Montenegroberze su napomenuli da su najveću apsolutnu neto dobit u prošloj godini ostvarile Elektroprivreda (EPCG) u iznosu od 52,24 miliona EUR, Crnogorski elektroprenosni sistema (CGES) od 35,72 miliona i Hipotekarna banka od 12,26 miliona EUR.

U odnosu na uporedne podatke za 2022. godinu, najveće povećanje neto rezultata bilježe EPCG, Crnogorski Telekom i Hipotekarna banka.

Montenegroberza je analizirala poslovne prihode, neto rezultat i zaradu po akciji u prošloj godini deset kompanija koje čine indeks MNSE10.

Ukupni poslovni prihodi tih kompanija na kraju prošle godine iznosili su 1,06 milijardi EUR, što je oko 7,34 odsto niže u odnosu na 2022.

Najveće povećanje poslovnih prihoda za prošlu godinu bilježe Hipotekarna banka, Plantaže i Port of Adria.

Pozitivna zarada po akciji zabilježena je kod osam od deset kompanija, a najveća je kod Jugopetrola, Hipotekarne banke i Elektroprivrede.

