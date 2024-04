Duško Knežević izručen Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević izručen je danas Crnoj Gori iz Velike Britanije, saopštili su iz Uprave policije.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su danas, uz asistenciju službenika Sektora policije posebne namjene, uspješno realizovali ekstradiciju D.K. (65), državljanina Crne Gore, iz Velike Britanije u Crnu Goru“, navodi se u saopštenju policije.

Knežević se, kako su rekli iz policije, potražuje radi vođenja više krivičnih postupaka u Crnoj Gori, zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja, zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

„Ekstradicioni postupak su, u veoma kratkom roku, sproveli Uprava policije i Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sa jedne strane, i Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije, uz podršku Kancelarije oficira za vezu Velike Britanije u Beogradu i Ambasade Velike Britanije u Podgorici, sa druge strane“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je ekstradicija rano jutros realizovana posebnim letom na relaciji London – Podgorica, uz visoki stepen mjera bezbjednosti.

„D.K. će biti sproveden Višem sudu u Podgorici na dalju nadležnost“, kazali su iz policije.

