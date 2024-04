Od sjutra novi ciklus akcije Podijelimo teret

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) sjutra pokreće 12. ciklus akcije Podijelimo teret, kako bi se kupcima iz kategorije domaćinstva omogućilo da dug za utrošenu električnu energiju izmire po izuzetno povoljnim uslovima.

Iz elektroenergetske kompanije je saopšteno da će akcija trajati do kraja jula.

“U tom periodu, sva domaćinstva kojima ističu sporazumi iz prethodnih akcija Podijelimo teret, kao i nova koja žele da se priključe, svoje obaveze mogu izmiriti po izuzetno povoljnim uslovima”, navodi se u saopštenju.

Za 12. ciklus akcije, uslov za priključenje stiču svi kupci iz kategorije domaćinstva kod kojih je suma uplata u prethodnm mjesecu zaključno sa datumom zaključivanja sporazuma po povlašćenim uslovima Podijelimo teret jednaka ili veća od poslednje fakture kojoj je istekao valutni rok.

“Tako se akciji tokom maja mogu priključiti kupci koji pripadaju grupi potrošnje domaćinstva, uz neophodan uslov da je iznos uplata do momenta sklapanja sporazuma jednak ili veći od posljednje fakture, odnosno martovskog računa”, rekli su iz EPCG.

Domaćinstva koja se priključe akciji stiču pravo na brojne povoljnosti, odnosno otplatu prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama od 20 EUR, izuzeće od prinudne naplate dok se poštuje sporazum, kao i obustava obračuna zatezne kamate.

“Maksimalan broj rata na koji se može potpisati sporazum je 22. Ukoliko je dug manji od 440 EUR, broj rata se određuje tako što se iznos duga dijeli sa 20 EUR. Na primjer dug od 320 EUR kupac će otplaćivati u 16 fiksnih mjesečnih rata od 20 EUR”, precizira se u saopštenju.

Takođe, svi kupci električne energije koji su isključeni sa mreže imaju pravo da se priključe akciji, a uz navedene neophodne uslove moraju da plate i troškove priključenja.

Za sve informacije, potrošači se mogu obratiti Call centru, besplatnim pozivom na broj 19100, informacije mogu dobiti i putem www.epcg.com, zvanične Fejsbuk strane, na imejl adresi [email protected], kao i na informativno-naplatnim punktovima lokalnih jedinica Snabdijevanja.

