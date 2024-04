Tehnološki sektor podržao rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, nastavivši pozitivan trend od prošle sedmice, što se najviše zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko velikih tehnoloških kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,38 odsto na 38.386 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,32 odsto na 5.116 bodova, a Nasdaq indeks 0,35 odsto na 15.983 boda, prenosi Hrportfolio.

Rast S&P 500 i Nasdaqa najviše se zahvaljuje snažnom rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova. Tako je cijena Tesle skočila više od 15, a Applea više od dva odsto.

U fokusu ulagača su, kao i prošle sedmice, kvartalni poslovni rezultati, a većina kompanija objavila je podatke o nešto većim nego što se očekivalo zaradama.

Osim toga, u fokusu ulagača biće ove sedmice dvodnevna sjednica zvaničnike američke centralne banke, koja počinje danas.

Doduše, kako je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje povišena, niko ne očekuje da će Fed na ovoj sjednici smanji kamatne stope, ali ulagači će pažljivo analizirati saopštenje Fed-a i konferenciju za medije njenog predsjednika Jeromea Powella.

Na evropskim berzama trgovalo se oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,09 odsto na 8.147 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,24 odsto na 18.118 bodova, a pariski CAC 0,29 odsto na 8.065 bodova.

