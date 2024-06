Kuban: Članstvo Crne Gore u EU bio bi podsticaj za ostale u regionu

Podgorica, (MINA) – Punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) bilo bi podsticajno i ohrabrujuće za ostale države regiona, ocijenio je poslanik njemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i član Odbora za EU poslove u Bundestagu, Tilman Kuban.

Kuban je, na sastanku sa crnogorskim šefom diplomatije Filipom Ivanovićem u Podgorici, potvrdio snažnu podršku Crnoj Gori, kao predvodnici na evropskom putu.

On je ocijenio je da postoji potencijal za snažnije povezivanje Crne Gore i Njemačke u brojnim oblastima, naročito ekonomiji.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), u fokusu razgovora Ivanovića i Kubana bili su ključni vanjskopolitički prioriteti i dosadašnji rezultati rada 44. Vlade Crne Gore.

Ivanović je kazao da Crna Gora izuzetno cijeni dosljednu podršku Njemačke evropskoj perspektivi i reformama na putu ka članstvu u EU.

On je ocijenio da evropska integracija podstiče sveukupni razvoj i značajno utiče na kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, kao i veće interesovanje i priliv stranih direktnih investicija.

“Govoreći o naporima ka boljoj povezanosti sa susjedima i partnerima, Ivanović je istakla da Crna Gora ima potencijal da privuče veliki broj, kako njemačkih, tako i drugih stranih turista”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o aktuelnim unutrašnjim, regionalnim i globalnim prilikama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS