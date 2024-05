Krvavac: Amandmani spriječili manipulaciju o Srbima kao genocidnom narodu

Podgorica, (MINA) – Amandmani Crne Gore na Rezoluciju o genocidu u Srebrenici spriječili su manipulaciju o Srbima kao genocidnom narodu, saopštio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Branko Krvavac.

On je kazao da amandmani Crne Gore na rezoluciju, koliko god se neko trudio da to obesmisli ili omalovaži, jasno preciziraju individualizovanu odgovornost i eksplicitno i nedvosmisleno ukazuju da se ona ne može pripisati bilo kojoj grupi ili zajednici.

„Iako se u rezoluciji Ujedinjenih nacija (UN) nijednom riječju nije pominjala odgovornost srpskog naroda ili Srbije za zločine koje su počinili pojedinci, amandmani Crne Gore su doprinijeli da se spriječi svaka manipulacija, pogrešna interpretacija, ili bilo čija zloupotreba imputiranjem da su Srbi genocidan narod“, navodi se u saopštenju.

Krvavac je rekao da Crna Gora ima poštovanje prema svim nevino stradalim žrtvama i da, kao zemlja koja je kandidat za buduću članicu Evropske unije (EU), ima i obavezu da poštuje presude međunarodnih sudova, koje su osnovale UN, kao i rezolucije koje je upravo usvojio crnogorski parlament.

„Sve drugo bi značilo odustajanje od evropskog puta i izvjesnu izolaciju, što bi najviše obradovalo one aktere kojima su evropske integracije i vladavina prava bile samo mrtvo slovo na papiru i pokrivalica za diskriminaciju, korupciju i kriminal“, kaže se u saopštenju.

Krvavac je naveo da su grantovi iz EU, sprovođenje vladavine prava uz podršku Europola i unapređenje životnog standarda teme koje su trenutno u drugom planu, zbog rezolucije koja je na dnevnom redu UN-a i pojedinaca koji koriste tu temu i nevine žrtve za političke poene.

„Stoga, smatram da je vrijeme da se vratimo temama od kojih se živi, bez namjere da se žigoše bilo koji narod, što i jeste trajan cilj aktuelne Vlade Crne Gore, koji će se i ubuduće zastupati istovremeno u okvirima unutrašnje i spoljne politike“, navodi se u saopštenju.

