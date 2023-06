Krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Kolašin podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.L. (61) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici OB su u petak, postupajući po naredbi istražnog sudije Osnovnog suda u Kolašinu, pokušali da pretresu stan i druge prostorije koje koristi M.L. (61), što on nije dozvolio.

Navodi se da je jutros, oko šest sati i 20 minuta, M.L. (61) obavio razgovor sa načelnikom kolašinske policije, nakon čega su pretreseni kuća i pomoćni objekati koje koristi.

„Pronađena je automatska puška sa metkom u cijevi i 26 komada municije u okviru, 166 komada municije za automatsku pušku, 19 komada municije kalibra 7.9 milimetara (mm), 33 komada municije kalibra 3×57 magnum“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je pronažen i jedan metak za pištolj, kao i 19 komada municije za lovačku pušku, nož i dvije gas maske.

„Osim toga, od njegovog brata M.L. (57) oduzet je pištolj Zastava-Para, kalibra devet mm sa oružnim listom“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je sa svim upoznat tužilac po čijem je nalogu M.L. (61) pregledao ljekar specijalista, a zatim je po odluci ljekara, upućen u odgovarajuću ustanovu.

Kako su naveli, protiv M.L. (61) je po nalogu tužioca podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

