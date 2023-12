Krivična prijava zbog falsifikovanja isprave

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv S.M. (48) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici budvanskog odjeljenja bnezbjednosti su krivičnu prijavu protiv S.M. podnijeli po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Budvanskoj policiji je direktor Srednje škole „Danilo Kiš“ u Budvi podnio prijavu protiv S.M., oca dvije maloljetne učenice koje pohađaju tu školu“, kaže se u saopštenju.

Direktor škole je naveo da sumnja da je S.M. prilikom prepisa dvije učenice u tu školu priložio falsifikovana svjedočanstva i drugu dokumentaciju, a kazao je i da učenice ne pohađaju školu redovno.

„Od S.M. su prikupljena obavještenja na okolnosti navedene prijave i po nalogu postupajućeg državnog tužioca je protiv njega podnijeta krivična prijava“, rekli su iz policije.

