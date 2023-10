Krivična prijava zbog dječje pornografije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv V.P. (26) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo dječja pornografija.

Iz Uprave policije su saopštili da su njihovi službenici krivičnu prijavu podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Sumnja se da je V.P. u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, navodio i iskoristio dijete za proizvodnju slika, audiovizuelnih, ili drugih predmeta pornografske sadržine”, kaže se u saopštenju.

