Krivična prijava protiv jedne osobe zbog lažne diplome

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) podnijelo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv jedne osobe, zbog sumnje da je dostavila lažnu diplomu o stečenom srednjem obrazovanju.

Iz MPNI su kazali da je krivična prijava podnijeta protiv B.L.

„Zbog osnovane sumnje da je ta osoba dostavila lažnu i neistinitu obrazovnu ispravu, za koju je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem obrazovanju nadležna srednja škola utvrdila da nije vjerodostojna javna isprava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, na osnovu tih podataka, sumnja da je B.L. izvršilo/la krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika.

„MPNI očekuje od nadležnih organa da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, u cilju rješavanja ovog značajnog institucionalnog problema“, kaže se u saopštenju.

