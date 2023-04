Krivična prijava protiv četiri maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, protiv četiri maloljetnika iz tog grada biće podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

Iz Uprave policije su rekli da je u subotu u 20 sati i 50 minuta, barska policija obaviještena da je u naselju Šušanj došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više osoba.

Kako su saopštili, na lice mjesta upućeni su službenici barske policije koji su došli do saznanja da su u događaju učestovali maloljetni državljani Bosne i Hercegovine od 17 i 14 godina.

“Oni su prijavili da su u naselju Šušanj, ispred jednog maloprodajnog objekta, fizički napadnuti od nekoliko njima nepoznatih osoba”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, maloljetnici su upućeni u Hitnu medicinsku pomoć Bar radi ukazivanja ljekarske pomoći, nakon čega su ih zaposleni te ustanove odveli u Opštu Bolnicu (OB) u Baru.

Navodi se da je u OB Bar jednom od oštećenih maloljetnika konstatovana teška tjelesna povreda u vidu preloma nosa i vilične kosti, pa je transportovan u Klinički centar Crne Gore na dalju hospitalizaciju.

“Policija je preduzela niz aktivnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja i identifikacije napadača, pa su identifikovali četiri maloljetnika iz Bara od kojih su prikupljena obavještenja na zapisnik”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je sa događajem upoznat tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.

“Po čijem nalogu će protiv dva maloljetnika stara 15 i dva maloljetnika stara 17 godina, svi iz Bara, biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda”, rekli su iz policije.

