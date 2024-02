Krapović: Zajedničkim angažovanjem u borbenim grupama jačamo solidarnost

Podgorica, (MINA) – Zajedničkim angažovanjem u borbenim grupama jača se saveznička solidarnost, ali i povjerenje i borbena spremnost za suprotstavljanje rastućim bezbjednosnim izazovima, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On se, na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije, sastao sa ministrima odbrane Bugarske, Grčke i Kanade, Todorom Tagarevim, Nikolaosom Dendiasom i Bilom Blerom, kao i parlamentarnom sekretarkom u federalnom ministarstvu odbrane Njemačke, Siemtje Miler.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane saopštili su da su na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji današnje teme bile posvećene novom globalnom poretku i savremenim bezbjednosnim izazovima.

„Analizirani su uzroci jačanja geopolitičkih tenzija i ekonomskih neizvjesnosti i naglašena potreba kontinuiranog snaženja međunarodne saradnje u oblasti odbrane i bezbjednosti, u cilju jačanja zajedničkih kapaciteta i sposobnosti za odgovor na rastuće bezbjednosne prijetnje“, kaže se u saopštenju.

Krapović je, u razgovoru sa Tagarevim, istakao doprinos Vojske Crne Gore (VCG) međunarodnom miru i stabilnosti, sa posebnim osvrtom na angažovanje pripadnika VCG u multinacionalnoj borbenoj grupi u Bugarskoj.

„On je naglasio da zajedničkim angažovanjem u borbenim grupama jačamo savezničku solidarnost i povjerenje, ali i borbenu spremnost za suprotstavljanje rastućim bezbjednosnim izazovima“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su rekli sa su zadovoljni odbrambenom saradnjom Crne Gore i Bugarske i da su spremni za unapređenje saradnje u oblastima od obostranog interesa.

„Zaključeno je da nas je ukrajinska kriza dodatno obavezala na jačanje savezničkih odnosa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prilikom susreta sa Dendiasom konstatovana odlična dugogodišnja saradnja ministarstva odbrane Crne Gore i Grčke, koja se odvija kroz više segmenata.

Krapović je posebno istakao NATO misiju „Air policing“, u okviru koje vazdušni prostor Crne Gore štite vazduhoplovi Grčke i Italije.

„Takođe je naglasio značaj školovanja crnogorskih kadeta na prestižnim vojno-obrazovnim institucijama u Atini, snažnu saradnju mornarica dvije zemlje, ali i brojne zajedničke vježbe i obuke pripadnika oružanih snaga“, kaže se u saopštenju.

Dendias je poručio da će Grčka nastaviti da podržava i evropski put Crne Gore, kao što je pružila svu neophodnu podršku na putu Crne Gore ka članstvu u NATO.

Krapović i Bler su se saglasili da su odlični odnosi Crne Gore i Kanade na polju odbrane.

„Naglašena je važnost nabavke helikoptera Bell, čime je Vazduhoplovstvo VCG značajno ojačalo kapacitete“, navodi se u saopštenju.

Krapović je zahvalio na podršci Kanade tokom crnogorskog angažovanja u NATO misiji eFP, u okviru borbene grupe u Letoniji, koja je pod vođstvom Kanade.

Bler je istakao da je Crna Gora važan i pouzdan NATO saveznik i da zajednički dugogodišnji projekti u oblasti odbrane daju dodatan podstrijek za nastavak saradnje.

Krapović je, na sastanku sa Miler, rekao da očekuje da će tokom njegovog mandata biti nastavljena izuzetno dobra i intenzivna saradnja Crne Gore i Njemačke na polju odbrane.

On je naglasio važnost kontinuirane podrške koju je Njemačka pružala Crnoj Gori u proteklom periodu, posebno u domenu modernizacije VCG.

„Izrazio je posebno zadovoljstvo zbog donacije Njemačke dva DINGO medicinska vozila, čija se isporuka VCG očekuje tokom godine. Miler je istakla značaj crnogorskog doprinosa kolektivnom sistemu bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Krapović je poručio da će Crna Gora nastaviti intenzivne reforme na putu ka Evropskoj uniji i dodao da očekuje da će u tome imati punu podršku Njemačke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS