Krapović: Prisustvo EU i NATO-a ključno za stabilnost regiona

Podgorica, (MINA) – Snažno prisustvo Evropske unije (EU) i NATO-a ključno je za kontinuiranu stabilnost i prosperitet regiona, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je u Budimpešti učestvovao na konferenciji „Budimpeštanski bezbjednosni dijalog”, na panelu „Srednja Evropa i Zapadni Balkan u novoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi”.

On je komentarisao geopolitička dešavanja u protekle dvije godine i njihove efekte na globalnu bezbjednosnu arhitekturu, ukazavši na izmijenjenu prirodu savremenog rata.

“Posebno je naglasio ulogu Zapadnog Balkana i osjetljivost regiona na hibridne uticaje trećih strana, dodajući da je snažno prisustvo EU i NATO od ključnog značaja za kontinuiranu stabilnost i prosperitet regiona”, kaže se u saopštenju.

Krapović je ukazao da je potreban uspješan završetak procesa evropskih i evroatlantskih integracija država regiona, ističući da evropski put Zapadnog Balkana nema alternativu.

Kako se navodi, Krapović je danas razgovarao sa mađarskim kolegom Kristofom Šalajem Bobrovnickim.

Bobrovnicki i Krapović su kazali da su odnosi dvije tradicionalno dobri, kao i da je kvalitetna odbrambene saradnje između dvije države.

Oni su poručili da su spremni za dalje unapređenje odbrambene saradnje.

Krapović je upoznao Bobrovnickog sa doprinosom Vojske Crne Gore očuvanju mira, ističući učešće u borbenim grupama NATO u Letoniji i Bugarskoj.

On je naglasio da je značajna mađarska podrške u pogledu formiranja Bezbjednosnog i odbrambenog koledža Zapadnog Balkana u Crnoj Gori.

“Krapović je izrazio zadovoljstvo zbog namjere Bobrovnickog da, zajedno sa ministarkom odbrane Austrije, krajem maja uruči non-paper u vezi sa formiranjem tog projekta nadležnima u EU”, kaže se u saopšštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS