Krapović: Crna Gora se zalaže za očuvanje međunarodnog poretka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se zalaže za očuvanje međunarodnog poretka i vladavinu prava, kao i za saradnju svih aktera koji dijele iste vrijednosti, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović u razgovoru sa novoimenovanim izaslanikom odbrane Kine, Caom Đijafengom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je kazao da je uvjeren da će se bilateralni odnosi Crne Gore i Kine razvijati uz međusobno uvažavanje spoljnoplitičkih pozicija dvije države.

Krapović je naglasio važnost konstruktivnih ekonomskih odnosa, kao oblasti u okviru koje Crna Gora i Kina mogu dodatno ojačati uzajamne relacije.

On se, kako je saopšteno, osvrnuo na širi bezbjednosni kontekst i sve kompleksnije izazove i kazao da se Crna Gora snažno zalaže za očuvanje međunarodnog poretka i vladavinu prava, kao i za saradnju svih aktera koji dijele iste vrijednosti.

Govoreći o strateškom značaju Zapadnog Balkana, Krapović je istakao važnost očuvanja stabilnosti u tom dijelu Evrope.

„Crna Gora će ostati posvećena unapređenju međusobnog dijaloga i saradnje, kao i promociji evropske i evroatlantske perspektive zemalja regiona“, kazao je Krapović.

Cao je, kako se navodi u saopštenju, rekao da će nastojati da tokom svog mandata pruži konstruktivan doprinos dodatnom osnaživanju odnosa Crne Gore i Kine na planu bilateralne saradnje.

On je istakao da Crnu Goru i Kinu povezuje tradicionalno i istorijsko prijateljstvo, što predstavlja dobru osnovu i važan preduslov za dalje razvijanje odnosa na poljima od zajedničkog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS