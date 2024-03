Kovačević: Odluka Vlade bi mogla da stvori presedan

Podgorica, (MINA) – Odluka o uvođenju prinudne uprave u Šavniku mogla bi stvoriti presedan prema kome bi Vlada mogla da raspušta skupštine opština (SO) onda kada im se na sviđaju njihove odluke, ocijenila je programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević.

Kovačević je rekla da će odluka Vlade o uvođenju prinudne uprave u Šavniku vjerovatno biti predmet posebnih analiza.

To je, kako je navela, opravdano jer je upitno da li je SO Šavnik mogla da uradi nešto više, a u skladu sa zakonom, od raspuštanja Opštinske izborne komisije i formiranja nove koja bi završila izborni proces.

Prema riječima Kovačević, odavno je jasno da je odbornicima SO Šavnik odavno istekao mandat i da je legitimitet te institucije ozbiljno narušen.

“Istina je i to da u Šavniku ne postoji nijedna druga institucija predstavničke demokratije, osim ovakve SO”, dodala je Kovačević.

Ona je kazala da ih brine to što bi ovakva odluka mogla u budućnosti da stvori presedan prema kome će Vlada moći da raspušta SO onda kada im se na sviđaju njihove odluke.

Kovačević je problematizovala i to što je u Šavniku započet izborni proces “koji se neće okončati raspisivanjem novih izbora”.

“Zbog toga je pitanje da li ćemo u Šavniku imati dva paralelna izborna procesa, što bi bilo suprotno svim postulatima vladavine prava”, navela je Kovačević.

Pitanje je, kako je kazala, i da li su donosioci odluka o ovome razgovarali i konsultovali se.

“I da li imaju održivo pravno rješenje koje bi okončalo započeti izborni proces i izvelo nas iz ove pravne situacije, da li će odluke otvoreno iskomunicirati sa građanima, uključujući i njihove posljedice, ili ćemo slušati izgovore da su sve radili u skladu sa zakonom”, kazala je Kovačević.

CDT-u, kako je dodala, ne treba posebno objašnjavati koliko je važno da se građanima omogući da izađu na slobodne izbore i izaberu svoje demokratske predstavnike.

“Međutim treba znati da se demokratija štiti procedurom i da je, i za građane Šavnika i za demokratiju u Crnoj Gori, od najveće moguće važnosti da se ova situacija okonča u zakonitom postupku i u skladu sa procedurama, kako to ne bi ostavilo prostora za dalja osporavanja i naknadne interpretacije”, zaključila je Kovačević.

