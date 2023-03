Konjević: Brđanin smijenjen nezakonito

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave policije Zoran Brđanin smijenjen je suprotno zakonu, ocijenio je lider Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević.

Vlada je danas, na predlog ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, smijenila Brđanina nakon što je odbio da podnese ostavku, pošto je prošle srijede uhapšen njegov pomoćnik Dejan Knežević.

“Ako je smijenjen zbog funkcionalne odgovornosti šta su Adžić i (Dritan) Abazović onda trebali da urade kada je uhapšen R. M. oko šverca cigareta”, naveo je Konjević na Tviteru /Twitter/.

Konjević je rekao da podržava Specijalno državno tužilaštvo da nastavi sa radom na svim slučajevima.

“Nezakonite odluke Vlade podrivaju vladavinu prava”, poručio je on.

