Konatar: Tužba protiv Sindikata karakteristika diktatorskih režima

Podgorica, (MINA) – Tužba države protiv Sindikata prosvjete (SPCG) zbog štrajka, karakteristična je za diktatorske režime, ocijenio je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

On je naglasio da je Ustavom zagarantovano pravo svakog građanina na štrajk.

“Zato zabrinjava bahato i arogantno ponašanje Milojka Spajića i Ministarstva prosvjete prema prosvjetnim radnicima, a tužba države protiv SPCG zbog štrajka karakteristična je za zemlje gdje vladaju najveći diktatorski režimi”, naveo je Konatar u saopštenju.

Prema njegovim riječima, zbog nepoštovanja zakona, nesposobnosti, neodgovornosti i bahatosti Spajića i ministarstava prosvjete i finansija danas ispaštaju djeca, prosvjetari i roditelji.

Konatar je podsjetio da je država na osnovu potpisanog Granskog kolektivnog ugovora (GKU) između 43. Vlade i SPCG povećala plate početkom prošle godine prosvjetnim radnicima za 20 odsto i predvidjela uvećanje od još po deset odsto od 1. januara ove i naredne godine.

“GKU ima pravno dejstvo koja god Vlada bila na vlasti”, istakao je Konatar.

On je apelovao na Spajića i Ministarstvo prosvjete da se “dozovu pameti”.

Konatar je rekao da ga čudi i brine prećutno odobravanje takvog ponašanja Vlade od dobrog dijela nevladinog sektora, građanskih aktivista i političkih partija.

