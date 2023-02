Kompletiranje Ustavnog suda važno za ubrzanje puta ka EU

Podgorica, (MINA) – Kompletiranje Ustavnog suda važno je za intenziviranje dinamike ispunjavanja preostalih obaveza iz pregovaračkog procesa i ubrzanje pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka državne sekretarke u Ministarstvu evropskih poslova Milene Žižić i ambasadora Francuske u Podgorici Kristijana Timonijea.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da je Timonije pozdravio utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda.

On je kazao da očekuje da će Skupština na sjednici zakazanoj krajem februara izglasati sudije, čime će se omogućiti efikasan rad te institucije.

Timonije je istakao da je sada važno obezbijediti profesionalizam u radu Ustavnog suda, koji mora biti lišen bilo kakvog političkog uticaja.

On je pozdravio napredak u vladavini prava, posebno rezultate u dijelu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i istakao da će Francuska nastaviti da podržava evropski put Crne Gore.

“Zajedničko očekivanje Crne Gore i država članica EU je da će se, nakon izbora sudija Ustavnog suda, intenzivirati dinamika ispunjavanja preostalih obaveza iz pregovaračkog procesa i ubrzati pristupanje EU”, poručeno je sa sastanka.

Žižić je ukazala na odlučnost Vlade da sprovede sve započete reforme i na potrebu snaženja Ministarstva evropskih poslova, kao ključne institucije u pregovaračkom procesu.

Ona je, kako je saopšteno, ukazala i na neophodnost unapređenja koordinacije među institucijama uključenim u proces pregovora.

