Kompanija One donirala sportsku opremu OŠ „Oktoih“

Podgorica, (MINA) – Kompanija One, donacijom sportske opreme Osnovnoj školi OŠ ”Oktoih”, nastavila je inicijativu ”Jedan mijenja svijet” koja promoviše važnu ulogu nastavnica i nastavnika fizičkog vaspitanja u životima djece.

Iz kompanije One su kazali da, o tome da su nastavnici fizičkog pokretač, inspiracija i podrška, govori priča nastavnice OŠ ”Oktoih” Lidije Marićević i crnogorske rukometne reprezentativke Nikoline Vukčević.

Vukčević je rekla da je baš u sali njene škole ”Oktoih” na časovima fizičkog vaspitanja zavoljela sport.

„Moja nastavnica Lidija razlog je zašto se ja danas bavim rukometom. Ona je prepoznala moj talenat, bila je motivacija i podrška, na čemu sam joj neizmjerno zahvalna. Ovaj plemeniti posao, baš poput nje, ljudi moraju raditi srcem i tada se zaista dešava nešto posebno, nešto veoma važno“, rekla je Vukčević.

Ona je navela da sva djeca dobijaju naviku za zdravu budućnost.

„A neki baš kako je to bilo u mom slučaju, shvataju da je njihov put upravo sport”, kazala je Vukčević.

Marićević je rekla da je njihov čas i takmičenje u kojem su svi na dobitku, „nema poraženih, baš zato što je tačno da „Jedan mijenja svijet““.

„To je svijet gdje naši mališani uče o važnosti upornosti, fair-playa i postavljanja ciljeva. Fizičko vaspitanje nije samo dio školskog programa, već bazični dio obrazovanja koji priprema djecu za zdrav i uravnotežen život. Hvala što zajednički ulažemo u njih“, kazala je Marićević.

U kompaniji One, ponosni na inicijativu koju realizuju u zajedništvu sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, kompanijom Sport Vision, Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, istakli su da je „Oktoih“ već sedma škola u kojoj promovišu da jedan zaista može promijeniti svijet.

„Taj jedan u životima naše djece gradi temelje za njihovo zdravlje i pogled na svijet“, rekli su iz kompanije One.

Ekspertkinja za komunikacije kompanije One, Jelena Marković Čađenović, kazala je da su u svih sedam škola koje su do sada posjetili, djeca svojim umijećem na časovima pokazala da njihove nastavnice i nastavnici zaista mijenjaju svijet.

„Vidjeli smo njihov entuzijazam, kada spoje ruke u zajedništvu tako jasno čuli ovu poruku. Ta poruka je izuzetno važna jer pokret u djetinjstvu sjutra garantuje ljubav prema sportu, ali i činjenicu da ćemo se ponositi mladima koji znaju da je igrati fer jedino ispravno“, rekla je Marković Čađenović.

Ona je rekla da je upravo zbog toga njihovim predavačima pripada važno mjesto u društvu.

„Pripada im naša zahvalnost jer imajući u vidu sve izazove našeg vremena, oni su njihovi istinski heroji”, dodala je Marković Čađenović.

Nastavnica fizičkog vaspitanja Danijela Bulatović rekla je da vjeruje da je uloga nastavnika fizičkog vaspitanja ključna u ovom procesu, „jer smo mi ti koji svojim znanjem, entuzijazmom i primjerom motivišemo djecu da se bave sportom, da budu timski igrači i da prevaziđu izazove“.

„Kroz sport učimo djecu o važnosti timskog rada, poštovanja, solidarnosti, ali i upornosti i odlučnosti. Ovo je prilika da zajedno stvorimo bolju budućnost za našu djecu i da ih ohrabrimo da sanjaju velike snove i teže da postižu uspjehe za pamćenje”, rekla je Bulatović.

U saopštenju se navodi da su čas u OŠ „Oktoih“ obilježili takmičarski duh i znatiželja djece da upoznaju zlatne lavice i fotografijom ovekovječe taj susret.

Sve to, kako se dodaje, dokaz je da djeca vole sport, ali i da žele da on bude dio njihovog odrastanja.

Rukometašica Ivana Godeč kazala je da je neizmjerno radosna zbog druženja.

„Takođe, željela bih da istaknem da sam ponosna na naše mališane, ali i na način na koji njihove nastavnice i nastavnici fizičkog vaspitanja rade sa njima“, rekla je Godeč.

Ona smatra da je sport uvijek pravi put u odrastanju, i da on uvijek donosi samo dobre stvari u život.

„Nije važno da li je riječ o rekreativnom ili profesionalnom sportu“, poručila je Godeč.

Kolektiv OŠ „Oktoih“ smatra da opremanje obrazovnih ustanova savremenim sportskim rekvizitima stvara okruženje u kojem svako dijete ima priliku da se razvija i raste na najbolji mogući način.

Direktor OŠ „Oktoih“ Dragan Mijušković rekao je da nastava fizičkog vaspitanja u školama ima neizmjernu važnost za pravilan rast i razvoj, posebno zbog savremenih tendencija pada fizičkih aktivnosti djece i adolescenata.

„Ova donacija će nam pomoći da sve ove aktivnosti naši nastavnici sprovode na časovima i zaista zahvaljujemo na ovako korisnom, humanom i velikom gestu”, rekao je Mijušković.

Iz kompanije One su rekli da, nakon OŠ „Oktoih“, olimpijsko druženje nastavljaju na sjeveru zemlje- u Bijelom Polju.

„Za kraj školske godine, ali i kraj projekta koji je promovisao zajedništvo učenika i njihovih nastavnika, baš kao i privatnih kompanija i državnih institucija, baš u tom duhu najavljen je i veliki kros koji će na Ćemovskom polju povezati svih osam osnovnih škola koje su bile dio inicijative ”Jedan mijenja svijet““, naajvili su iz kompanije One.

