Kneževiću produžen pritvor za još tri mjeseca

Podogrica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda produžilo je za još tri mjeseca pritvor bivšem pomoćniku direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala Dejanu Kneževiću.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Vijeće je tu odluku donijelo na osnovu predloga Specijalnog državnog tužilaštva.

“Vijeće Vrhovnog suda u sastavu sudije Zorana Šćepanovića kao predsjednika vijeća i sutkinja Marijane Pavićević i Milenke Seke Žižić, produžilo je pritvor okrivljenom D.K. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela odavanje tajnih podataka”, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su podsjetili da je Kneževiću pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 24. marta, a produžen rješenjem vijeća tog suda 19. aprila.

“Po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 22. septembra do 17 sati i 30 minuta”, ističe se u saopštenju.

Knežević je uhapšen 22. marta po nalogu SDT-a zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije.

