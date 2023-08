Knežević: Spremni smo na ustupke, ali nam pripada mjesto predsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) spremna je na određene ustupke u formiranju vlade, ali ne i na devalvaciju izborne volje građana, poručio je nosilac koalicione izborne liste Milan Knežević, ističući da ZBCG pripada mjesto predsjednika Skupštine.

On je to rekao novinarima na Cetinju, nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Miltovićem koji je otpočeo konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

Knežević je rekao da su on i njegov partijski kolega Predrag Bulatović imali konstruktivan i iskren razgovor sa predsjednikom države.

“Jasno smo mu saopštili da i Demokratska narodna partija i ZBCG žele da vide vladu sastavljenu od nekadašnje avgustovske većine, da njenu osnovu čine Pokret Evropa sad (PES), ZBCG, Demokratska Crna Gora i naravno stranke manjinskih naroda”, kazao je Knežević.

On je naveo da bi najstabilnija parlamentarna većina i vlada bila ona koju bi činilo najmanje 49 poslanika.

“Što bi dovelo Crnu Goru u fazu stabilnosti kako bi se mogla posvetiti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ubrzati proces evropskih integracija i poboljšati životni standard građana Crne Gore, što je očekivanje svakog građanina bez obzira na to za koga je glasao”, rekao je Knežević.

Upitan da prokomentariše saopštenje PES-a u kojem se navodi da ta stranka žali što jedna članica koalicije ZBCG razmišlja kao Demkratska psartija socijalista (DPS), Knežević je rekao da nema poseban komentar na to.

“Mi smo dali puni doprinos ovim pregovorima i razgovorima, posebno u dijelu koji se odnosi na princip broj sedam, a tiče se toga da će raspodjele funkcija i resora u skladu sa demokratskim standardima i principima, a to je da će se uvažavati broj osvojenih glasova”, kazao je Knežević.

On je kazao da, po svemu sudei, princip sedam ne bi trebalo da važi samo za ZBCG.

“Mi smo bili spremni, i dalje smo spremni na određene ustupke, ali svakako nijesmo spremni na bilo kakva poniženja ili devalvaciju izborne volje građana”, poručio je Knežević.

On je podsjetio da su podraži vladu Zdravka Krivokapića bez ijednog ministra u Vladi, iako su činili 67 odsto parlamentarne većine.

Knežević je naveo da PES treba da predloži mandatara, ali da pravila koja važe za druge treba da važe i za ZBCG.

“Mislim da je to pošteno i da nigdje u Evropi nećete naći da oni koji su drugi po snazi iz te 30. avgustovske većine budu tretirani kao posljednji po procentima i onome što bi trebalo da predstavlja izgled nove vlade”, rekao je Knežević.

On je, komentarišući to što lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić nije ni demantovao ni potvrdio da oni očekuju mjesto predsjednika Skupštine, ponovo podsjetio na princip sedam koji kaže da će se se raspodjela svih funkcija vršiti u skladu sa brojem osvojenih mandata i u skladu sa demokratskim standardima i principima.

“Ako primjenimo to, onda mjesto premijera pripada PES-u, a predsjednika Skupštine pripada koaliciji ZBCG”, kazao je Knežević.

On je rekao da ne vidi šta je tu sporno.

“Posebno imajući u vidu činjenicu da je naša koalicija osvojila skoro duplo više mandata nego što su osvojili kolege iz Demokratske Crne Gore”, dodao je Knežević.

On je rekao da nikako ne mogu prihvatiti da “treći treba da bude drugi”.

“Niti da treći treba da bude prvi uz sve uvažavanje kolega iz Demokratske Crne Gore”, kazao je Knežević.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi se primijenili demokratski standardi i pravila, ZBCG bi trebalo da pripadne sedam ministarskih resora u toj potencijalnoj vladi koju bi formirao mandatar iz PES-a, “i to je nešto što je fakat”.

“Ali ZBCG uprkos tome je spremna da napravi određene ustupke, samo naprosto ne želimo da nam niko ne devalvira naše glasove i da glasovi oni koji su glasali nas vrijede manje u odnosu na neke druge”, rekao je Knežević.

Upitan da li bi se ti ustupci mogli odnositi na mjesto predsjednika Skupštine, Knežević je rekao da

Spajić ima veliku odgovornost pred crnogorskom javnošću i pred građanima koji žele demontažu DPS nasljeđa.

“On treba da ponovo aktivira razgovore kako bi se došlo do optimalnog rešenja”, ocijenio je Knežević.

On je rekao Spajić ima mogućnost da napravi i vladu uz podršku DPS ili nekog drugog subjekta.

“Mi smo mu saopštili na prethodnom razgovoru da nijesmo spremni da damo bilo kakvu manjinsku podršku njegovoj vladi. Ili ćemo biti dio vlade i preuzeti odgovornost za resore koje bismo eventualno dobili ili ćemo biti opozicija”, kazao je Knežević.

