Knežević: Sporazumom se obavezati na podršku u drugom krugu izbora

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević pozvao je kandidate Pokreta Evropa sad i Demokrata, Jakova Milatovića i Aleksu Bečića, da sa tim političkim savezom naprave dogovor o podršci kandidatu u drugom krugu predsjedničkih izbora.

On je na skupu u Mojkovcu rekao da će DF u kampanji pozvati sve kandidate koji su protiv aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića, osim kandidatkinje Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović-Stanković, da potpišu sporazum da će podržati Bečića i Milatovća ako uđu u drugi krug.

“Ali ćemo i tražiti od Milatovića i Bečića da podrže Andriju Mandića ako on uđe u drugi krug”, poručio je Knežević.

Kako je dodao, Mandić, Milatović i Bečić treba da sjednu, potpišu sporazum i obavežu se.

“Mi ne želimo ni sa kim da se svađamo, ali neko mora da zna da politika podrazumijeva i odgovornost. A odgovornost je ovo što mi radimo. Pozivamo ih i nemamo dilemu na ta pitanja”, rekao je Knežević.

On je kazao da je uvjeren da u drugi krug ne može ući niko osim Mandića.

“Da mi neko kaže – hoćeš li u drugom krugu glasati Milatovića ili Đukanovića, nemam dilemu da bih glasao Milatovića, iako nijesam saglasan sa 80 odsto njegove politike. Ali isto tako očekujem da to i Milatović kaže za Mandića i prozivaćemo ih svuda po Crnoj Gori da to potpišu”, naveo je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS