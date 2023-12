Knežević direktor TVCG

Podgorica, (MINA) – Generalni direktor Javnog servisa Boris Raonić imenovao je Milana Kneževića za direktora Televizije Crne Gore (TVCG).

Knežević je jedini podnio prijavu na javni konkurs koji je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 11. decembra, prenosi Portal RTCG.

Mandat Kneževiću traje četiri godine.

On će na toj funckiji zamijeniti Mariju Tomašević koja je ranije podnijela ostavku na tu funkciju zbog sukoba interesa.

Knežević je obavljao funkciju direktora RCG sve do podnošenja zahtjeva za razrješenje.

Vršila dužnosti direktora RCG biće Vuk Perović, koji je pokrivao poziciju urednika Drugog programa TVCG.

