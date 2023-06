Knežević: Bošnjake i Muslimane vidim kao partnere u budućoj Vladi

Podgorica, (MINA) – Nosilac izborne liste Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Milan Knežević, poručio je na skupu u Bijelom Polju da Bošnjake i Muslimane vidi kao partnere u budućoj Vladi.

„Želim odavde, iz Bijeloga Polja, da pošaljem poruku vašim komšijama i prijateljima Bošnjacima i Muslimanima. Vi ste naša braća“, kazao je Knežević.

On je, kako je saopšteno iz koalicije ZBCG, istakao da je Crna Gora zajednička država.

„Mi vam nikada nijesmo bili neprijatelji. I sada vam kažem, želimo da u budućoj Vladi budete naši partneri, da zajednički gradimo budućnost Crne Gore“, poručio je Knežević.

