Klikovac: Mornarica je ponos VCG

Podgorica, (MINA) – Mornarica je ponos Vojske Crne Gore (VCG), posebno u pogledu zaštite nacionalnih interesa i pružanja pomoći civilnim institucijama u kriznim situacijama na moru, poručio je načelnik Štaba Generalštaba VCG Mitar Klikovac na svečanosti povodom Dana Mornarice.

Dan Mornarice obilježen je danas u kasarni „Pero Ćetković“ u Baru, u znak sjećanja na 2. septembar 1698. godine, kada je u Perastu otpočela sa radom Škola za praktičnu obuku pomorskih ratnih vještina.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Klikovac je istakao važnost Mornarice u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Crne Gore, kao i njenu ulogu u regionalnoj i međunarodnoj saradnji.

On je naglasio da je Mornarica ponos VCG, posebno u pogledu zaštite nacionalnih interesa i pružanja pomoći civilnim institucijama u kriznim situacijama na moru.

Klikovac je kazao da su pripadnici MVCG njen najvrjedniji resurs, kao i da su održali nivo stručne osposobljenosti u najizazovnijim vremenima.

“Samo timskim radom dolazimo do dobrih rezultata, zato svi moramo uložiti maksimum kako bi sljedeći Dan Mornarice dočekali pod još boljim okolnostima, moderniji, opremljeniji i još spremniji za savremene izazove koji se pred Mornaricu postavljaju”, kazao je Klikovac.

On je naglasio da se radi na poboljšanju standarda i uslova za rad pripadnika MVCG.

Komandant Mornarice, Milan Jevtović, zahvalio se mornarima na njihovom predanom radu i posvećenosti.

„Vaš rad je od neprocjenjivog značaja za sigurnost naših voda i za sve građane Crne Gore. Naša Mornarica nastavlja da bude primjer posvećenosti i profesionalizma“ rekao je Jevtović.

Jevtović je podsjetio da je su, između ostalog, u ovoj godini unaprijeđeni sistemi za nadzor mora, uvedeni u upotrebu novi patrolni čamci za brzo reagovanje, kao i da je realizovano više interresornih i međunarodnih vježbi.

Na kraju ceremonije, najzaslužnijim pripadnicima Mornarice uručene su pohvale i priznanja za izuzetne rezultate postignute u protekloj godini.

