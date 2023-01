Kineska dostignuća u borbi protiv pandemije ne smiju se diskreditovati i manipulisati

Podgorica, (MINA) – Kineska dostignuća u borbi protiv pandemije ne smiju se diskreditovati i manipulisati, poručili su iz Ambasade Kine u Crnoj Gori.

Iz Ambasade su ukazali da je Kina nedavno dodatno prilagodila i optimizovala svoju politiku prevencije i kontrole COVID-19.

Oni su rekli da je to dobra stvar koja je na korist i dobrobit zemlji, ljudima i svijetu, ali da je izazvala zlonamjerne reakcije kod pojedinih medija, ozbiljno dovodeći u zabludu percepciju javnosti o Kini.

„Ti mediji vrlo malo znaju o osnovnim činjenicama, a primjenjuju dvostruke standarde, zbog čega lako može doći do pravljenja „nečega iz ničega“ i generalizovanih zaključaka“, navodi se u saopštenju Ambasade.

Iz Ambasade su kazali da je zabluda da je epidemija u Kini van kontrole.

Kako su rekli, neki mediji se nijesu ustručavali da prikažu kinesku „humanitarnu tragediju“, eksplozivan rast slučajeva, preopterećeni medicinski sistem i transformacija kineske borbe protiv pandemije iz „blickriga“ u „fijasko“ ili čak „katastrofu“.

Iz Ambasade su rekli da je Kina, uzimajući u obzir činjenice da je značajno smanjen broj teških slučajeva i stopa smrtnosti uzrokovana sojem Omikron, popularizovana vakcinacija i akumulirano iskustvo u upravljanju pandemijom, kao i razmotrivši prakse drugih zemalja, odlučila da optimizuje svoju politiku borbe protiv COVID-19, kao odgovor na težnju stanovništva.

„Štaviše, to je prilagođavanje koje se vrši pod povoljnijim uslovima i po mnogo nižoj cijeni, nakon što su prošli najteži periodi pandemije“, istakli su iz Ambasade.

Prema njihovim riječima, prioritet se sada pomjera sa „prevencije zaraze“ na „zaštitu zdravlja i prevenciju ozbiljnih slučajeva“.

Iz Ambasade su rekli da je zabluda da su kineske vakcine neefikasne i da od početka pandemije neki mediji konstantno degradiraju kineske vakcine.

Kako su kazali, neki mediji su, uprkos činjenicama, tvrdili da je vakcinisano samo 40 odsto Kineza starijih od 80 godina i da je slaba zaštita kineskih vakcina izazvala „pandemijski cunami”.

Realnost je, tvrde iz Ambasade, sasvim suprotna.

“Kineske vakcine su prilično efikasne i spriječile su smrt miliona ljudi. U Kini je dostupno više od deset različitih vakcina zasnovanih na različitim tehnologijama i metodama inokulacije, a dato je više od 3,4 milijarde doza“, istakli su iz Ambasade.

Oni su kazali da je zabluda i da su Kinezi bili u zatvoru tri godine, i da je takva propaganda falsifikovanje pojmova i iracionalna kleveta.

„Nulta kovid politika u Kini nije politika zatvaranja. Većim dijelom poslednje tri godine, zahvaljujući upravo ovoj politici kontrole virusa, Kinezi su bili u mogućnosti da žive slobodno, putuju, kupuju, jedu vani i idu u bioskop“, naglasili su iz Ambasade.

Prema njihovim riječima, tokom praznika turistički lokaliteti bili su prepuni ljudi, a tokom Kineske nove godine od 11. do 17. februara 2021. godine zabilježeno je 160 miliona posjeta bioskopima sa blagajnama oko 1,3 milijarde USD.

Kako su naveli iz Ambasade, Kina je bila vodeća država na svjetskim blagajnama i 2020. i 2021. godine.

„U isto vrijeme, Sjedinjene Američke Države (SAD) i većina zemalja Evrope su i dalje bile potpuno ili polovično zatvorene: radile su uglavnom samo bašte i terase restorana, zatvoreni su bili turistički objekti, a posjeta bioskopima ograničena na 50 odsto kapaciteta. Ako se kaže da su Kinezi bili u zatvoru tri godine, šta onda važi za Amerikance i Evropljane?“, naveli su iz Ambasade.

Oni su rekli da je većinu vremena u poslednje tri godine Kina primjenjivala „nultu kovid politiku zabluda i da je zabluda da je takva politika neuspješna.

“Samo kopnena Kina je zabilježila manje od 400 hiljada slučajeva zaraze i oko 5.235 smrtnih slučajeva. Poređenja radi, SAD su u istom periodu zabilježile više od 100 miliona slučajeva zaraze i 1,06 miliona smrtnih slučajeva“, ističe se u saopštenju.

Iz Ambasade su kazali da je zabluda da su kineski podaci o COVID-19 netačni, te da neki mediji bezočno i lukavo optužuju Kinu za prikrivanje podataka, tvrdeći da postoji ogroman jaz između zvaničnih podataka i istine“ pa čak senzacionalno predviđajući „smrt oko milion građana u narednih nekoliko mjeseci“.

„Nakon prilagođavanja pristupa borbi protiv COVID-19, Kina više ne sprovodi PCR testiranje na opštem nivou, stoga je nemoguće dobiti precizne brojke slučajeva zaraze“, objasnili su iz Ambasade, dodajući da je to normalno u svim zemljama.

Što se tiče kriterijuma za smrt koji se pripisuju COVID-19, iz Ambasade Kine su rekli da postoje dva osnovna u svijetu a to su smrt direktno uzrokovana respiratornom insuficijencijom usled COVID-19 i smrt od svih ostalih uzroka u roku od 28 dana od infekcije kovidom.

Kako su navali, od 2020. godine Kina prijavljuje smrtne slučajeve samo prema prvom kriterijumu.

„Iako je tačno da je tokom pandemije, a posebno tokom faze brze transmisije, bilo teško tačno izračunati mortalitet, kineski CDC je već sproveo i još uvijek radi analize potencijalnog viška mortaliteta od COVID-19, čiji rezultati će biti objavljeni blagovremeno“, dodali su iz Ambasade.

Iz tog diplomatskog predstavništva su kazali da je, nakon prilagođavanja mjera kontrole i prevencije, neizbježan period adaptacije.

„Za veliku zemlju poput Kine, koja ima 1,4 milijarde stanovnika, to predstavlja težak ispit. Ali mi smo uvjereni i sposobni da savladamo i ovaj talas virusa uz minimalne troškove i vratimo ekonomsku aktivnost i svakodnevni život u normalu“, poručili su iz Ambasade.

Oni su rekli da se poslednjih dana u Pekingu, Šangaju, Guangdžouu i drugim kineskim metropolama, već mogao vidjeti gust saobraćaj i gužve u prodavnicama i metroima.

Iz Ambasade su ukazali da glavne međunarodne institucije predviđaju da bi svjetska ekonomija mogla ove godine pasti u recesiju, dok bi kineska mogla da “uzleti”.

„Uvjereni smo da će kineski ekonomski uzlet podstaći rast globalne ekonomije i pomoći joj da izbjegne recesiju“, poručili su iz tog diplomatskog predstavništva.

Iz Ambasade su kazali da su vlade nekoliko evropskih zemalja najavile da će uvesti ograničenja za ulazak putnika koji dolaze iz Kine i ocijenili da je ta mjera nepotrebna i diskriminatorna.

Kako su podsjetili, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) javno je izjavio da je uvođenje obaveznog testiranja na COVID-19 unutar EU za putnike koji dolaze iz Kine „neopravdan“.

ECDC je, dodaju iz Ambasade, takođe naveo u saopštenju da države Evropske unije (EU) imaju relativno visok nivo imunizacije i vakcinacije i da varijante koje kruže u Kini već kruže u EU.

„Štaviše, istakli su da je broj potencijalnih slučajeva infekcije koji se mogu uvesti „prilično mali” u poređenju sa brojem infekcija koje već cirkulišu na dnevnoj bazi u evropskim zemljama“, navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su, kada je riječ o strahu od pojave novih opasnih sojeva u Kini, ukazali na izjavu francuskog virologa Bruno Lina da je to puka „fantazija“, i da mu se pitanje testiranja putnika iz Kine čini „više političkim nego naučnim”.

