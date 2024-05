Kaznena politika za krivična djela na štetu maloljetnika da bude strožija

Podgorica, (MINA) – Kaznena politika za počinioce krivičnih djela počinjenih na štetu maloljetnika mora biti strožija, ocijenjeno je na posebnoj sjednici Savjeta za prava djeteta kojoj su prisustvovali predstavnici pravosudnih organa.

Kako je saopšteno iz Vlade, potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta Dragoslav Šćekić sazvao je tematsku sjednicu Savjeta za prava djeteta kako bi se analiziralo stanje i razmotrili predlozi mjera u cilju zaštite djece od počinilaca krivičnih djela prema maloljetnicima.

Šćekić je istakao da su djeca svakodnevno izložena raznim oblicima nasilja, a najčešće onlajn nasilju, nasilju u porodici, tjelesnom nasilju, seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju i vršnjačkom nasilju.

„Djeca kao svjedoci ili žrtve u krivičnim postupcima uvijek su osjetljiva tema i u tim slučajevima treba postupati veoma oprezno uz saradnju socijalnih službi i pravosuđa”, kazao je Šćekić.

On je ukazao na presudu za krivično djelo silovanje maloljetne osobe, koja je, kako je naveo, uzrujala javnost i izazvala zabrinutost u pogledu kaznene politike.

“Uvažavajući nezavisnost pravosuđa i poštujući Ustav Crne Gore, kao otac i kao neko ko je dugo godina u politici, izražavam visoki stepen zabrinutosti”, naglasio je Šćekić.

On je objasnio da je sazvao sjednicu sa predstavnicima iz pravosuđa kako bi zajednički sagledali stanje u toj visoko važnoj oblasti, analizirali uporedna zakonska rješenja i usaglašenost propisa sa Evropskom unijom (EU).

“Samo zajedničkim djelom možemo suzbiti da nam djeca budu žrtve”, istakao je Šćekić.

Vršilac dužnosti (v.d.) predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vukčević istakla je da je Vrhovni sud podstaknut interesovanjem javnosti za bezbjednost i zaštitu djece i maloljetnika.

„Smatram da je neophodno razmotriti pitanje pooštravanja kazne za krivična djela izvršena na štetu maloljetnog lica. Istovremeno pozivam sudove da sa pojačanom pažnjom cijene otežavajuće i olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne, kao i da se kod krivičnih djela protiv polnih sloboda, osobe ,,iz kruga povjerenja” žrtve, cijeni kao otežavajuća okolnost”, navela je Vukčević.

Prema njenim riječima, Vrhovni sud će organizovati sastanak predsjednika Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda sa predsjednicima krivičnih odjeljenja svih sudova u cilju razmatranja kaznene politike.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković je pohvalio inicijativu i prepoznatljivost te bitne teme koja potresa društvo.

„Određena zakonska rješenja se moraju analizirati, a sve u cilju pooštravanja kaznene politike. Vjerujem da ce Savjet donijeti konkretne zaključke i pratiti njihovu realizaciju kroz insitucije“, kazao je Marković.

V.d. direktora Uprave policije Aleksandar Radović kazao je da je potrebno uložiti maksimalan napor za zaštitu prava djeteta, a posebno kada je dijete žrtva krivičnog djela.

„Trebamo biti svesni da je sektor bezbjednosti samo jedan stepenik u rješavanju ovih problema, pa je neophodno apostrofirati značaj koji ima porodica, zajednica i škola“, istakao je Radović.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je istakao da Uprava policije ulaže sve napore kako bi se svaki prijavljeni slučaj procesuirao na način koji to zakoni propisiju i da sa velikom pažnjom pristupaju slučajevima koji se tiču nasilja.

Predstavnica UNICEF-a Nela Krnjić je istakla da je zaštita svakog djeteta od nasilja, zlostavljanja i ekspolaotacije srž UNICEF-ovog mandata, kako globalno, tako i u Crnoj Gori.

“UNICEF će nastaviti da pruža podršku nadležnim organima Crne Gore u domenu jačanja kapaciteta za pružanje sistemske i multisektoske podrške (u sektorima zdravstava, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, policije i pravosuđa) u cilju efikasne prevencije i zaštite svakog djeteta od nasilja, zlostavljanja i ekspolaotacije”, kazala je Krnjić.

Ona je istakla da snaženje usluga prevencije, rane intervencije i zaštite, kao i osnivanje Barnhouse usluge za djecu, žrtve seksualnog zlostavljanja i najtežih oblika nasilja i ekspoloatacije treba da budu prioritet za Crnu Goru.

Bojan Jušković koji se bavi oblašću bezbjednosti i sajber nasilja nad maloljetnim licima, kazao je da je kohezija kompletnog sistema koji bi stao u odbranu djece/žrtava seksualnog zlostavljanja neophodnost.

“Prije svega kroz preventivno djelovanje edukacijama, kako djece u osnovnim i srednjim školama, tako i svih onih u institucijama sistema koji imaju dodira sa djecom u ovakvim slučajevima”, rekao je Jušković.

Komentarišući represivno djelovanje, on je apelovao na Upravu policije za formiranje posebnog tima koji bi radio istrage seksualnog zlostavljanja, djelovao i preventivno, ali i za osnaživanje tehničko-tehnološki i kadrovski.

Jušković je ukazao na značaj donošenja zakona ili podzakonskog akta koji bi dozvolio policiji objelodanjivanje podataka o seksualnim zlostavljačima djece u određenim slučajevima, a isti bi se, kako je naveo, oslanjao na registar pedofila.

Predstavnica nevladinih organizacija u Savjetu za prava djeteta Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji, istakla je da se prvi put desilo da su predstavnici svih institucija koje se bave tom tematikom imali iste zaključke i ocjene.

“Da se dešavaju propusti u zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja bez potrebe da se bilo ko opravda. Važno je da Savjet za prava djeteta donese zaključke šta je neophodno uraditi i da se posveti njjhovoj primjeni posveti“, istakla je Mihailović.

Kako se navodi u saopštenju, Savjet će se i na narednim sjednicama baviti tom značajnom temom i pratiti realizaciju svih zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama.

