Karić pozvala prijateljske i pobratimske gradove da podrže Rezoluciju o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić pozvala je prijateljske i pobratimske gradove, među kojima je i Podgorica, da podrže Rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici.

„Uvaženim kolegama gradonačelnicima, svima nama koji bezrezervno tragamo za istinom, pravdom i mirom, ovo je moralna, ljudska i profesionalna odgovornost“, navela je Karić u pozivu.

Ona je kazala da je solidarnost prijatelja širom regije, Evrope i svijeta, bila svjetionik nade u najmračnijim trenucima u istoriji Sarajeva.

„Potrebna nam je ponovo! Rezolucija o genocidu u Srebrenici svjedoči našoj zajedničkoj predanosti istini, pravdi i sjećanju“, istakla je Karić.

Ona je podsjetila da će se Rezoluciji raspravljati na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u maju.

„Kao ponosna Sarajka, Bosanka, gradonačelnica glavnog grada Bosne i Hercegovine, pozivam vas da podržite Rezoluciju! Zajedno možemo osigurati da se glasovi žrtava čuju i da pravda ponovo pobijedi zlo“, navela je Karić.

