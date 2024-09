Kandidati za generalnog direktora RTCG: Raonić bio projektovani direktor zbog kojeg se mijenjao zakon

Podgorica, (MINA) – Izbor Borisa Raonića za generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore (RTCG) potvrda je da je on bio već ranije projektovani direktor Javnog servisa, zbog kojeg se nedavno mijenjao zakon i umanjivali kriterijumi kako bi mogao aplicirati na konkurs.

To su saopštili Andrijana Kadija, Snežana Burzan Vuksanović, Slaven Knezović, Sabrija Vulić, Vladimir Maraš, Žarko Božović, Časlav Vujotić i Srđan Čović, koji su takođe konkurisali za funkciju generalnog direktora.

Oni su u zajedničkom saopštenju naveli da se u prethodnom trogodišnjem periodu, zbog podobnosti Raonića odredjenim strukturama, nijesu sprovodile dvije sudske odluke.

Kako su rekli kandidati za generalnog direktora Javnog servis, Tužilaštvo nije nalazilo vremena da razmatra krivične prijave, “ali je zato Savjet RTCG imao i “znanja i sposobnosti” da ga bira i bira i biraće ga, kako je krenulo, sve dok Raonić bude htio”.

“Zašto? Zato što je ovo dogovoreni ,namješteni i nezakoniti konkurs na kojem je izabran kandidat koji ne ispunjava uslove”, navodi se u zajedničkom saopštenju kandidata.

Oni su, pojašnjavajući svoje navode, rekli da postoji samo jedna dilema – ili je Raonić tri puta imenovan na tu funkciju, što Zakon o RTCG ne dozvoljava, ili nema ni tih pet godina traženog iskustva.

“Ako je državi Crnoj Gori na njenom evropskom putu potreban ovakav izbor u Javnom servisu i ako su malverzacije i politička trgovina preporučeni model ponašanja, onda iskrene čestitke na izboru”, navodi se u saopštenju.

Kandidati za generalnog direktora RTCG su kazali da, o kakvom je Savjetu Javnog servisa je riječ, najbolje ilustruje primjer sa prenosa sjednice.

“Tokom prenosa sjednice obmanjivali su javnost da su svi prijavljeni kandidati izuzev Raonića odustali od intervjua, bez riječi objašnjenja da se osam kandidata obratilo i njima i javnosti sa zahtjevom da se odgode dok se ne provjeri da li svi kandidati ispunjavaju konkursom tražene uslove”, naveli su kandidati.

Oni su poručili da neće prihvatiti izbor Raonića kao transparentan i praveden, već da će iskoristiti sve pravne mehanizme da dokazu svoje tvrdnje.

“O svemu što se dogadja u RTCG i jučerašnjoj farsi, u narednim danima ćemo informisati, domaće zvaničnike te predstavnike ambasada i medjunarodnih organizacija”, istakli su kandidati za generalnog direktora RTCG.

Kako su naveli, RTCG ne može ostvariti svoje ciljeve kao medijski javni servis ukoliko se na ovaj način vrši izbor prvog čovjeka te medijske kuće.

“Upravo suprotno, RTCG, ovakvim zloupotrebama, nema kredibilitet da kritikuje rad drugih javnih institucija te podstiče i traži odgovornost javnih funkcionera, već postaje pokrovitelj negativnih pojava protiv kojih treba da se bori”, kaže se u saopštenju.

