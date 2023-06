Južnokorejskim državljanima određen ekstradiocioni pritvor

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici je, po zamolnici Južne Koreje, odredio ekstradiocioni pritvor južnokorejskim državljanima Do Kvonu i Hon Čand Junu na šest mjeseci.

Do Kvon i Hon Čand Jun, za kojima je raspisana Interpolova potjernica, terete se da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave, dok ih iz Južne Koreje potražuju zbog prevare teške 40 milijardi dolara.

Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Marija Raković rekla je Pobjedi da je drugostepeno vijeće tog suda odbilo žalbu podgoričkog Osnovnog tužilaštva na odluku Osnovnog suda da se prihvati jemstvo koje su ponudili državljani Južne Koreje.

“Međutim, kako se protiv K.C.D. i H.C.J. pred Višim sudom vodi još i ekstradicioni postupak po zamolnici Južne Koreje da se izruče toj državi, sudija za istrage je u tom predmetu odredila ekstradicioni pritvor”, kazala je Raković.

Ona je dodala da je državljanima Južne Koreje određeno šest mjeseci ekstradicionog pritvora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS