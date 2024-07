Jutros započeta međunarodna akcija

Podgorica, (MINA) – Međunarodna akcija kodnog naziva “General” započeta je jutros, saopštio je portparol Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vukas Radonjić.

On je rekao da će o rezultatima akcije, kasnije tokom dana, biti informisana javnost.

„Jutros je započela akcija kodnog naziva “General”, a na osnovu prethodne višemjesečne saradnje SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja sa EUROPOL-om, Federalnim istražnim biroom (FBI), Upravom za suzbijanje narkotika (DEA) Sjedinjenih Američkih Država i Australijskom federalnom policijom (AFP)“, naveo je Radonjić.

