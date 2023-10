Juratović: Vlada sa ZBCG ne može dovesti do stabilizacije evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Vlada, koju bi podržala koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), neminovno bi dovela do blokade svakog procesa koji vodi ka suštinskoj stabilizaciji evropskog puta države, ocijenio je poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da tok formiranja nove vlade ozbiljno zabrinjava.

„Dosadašnji tok formiranja nove Vlade, a posebno najnoviji obrti, bude ozbiljnu zabrinutost u pogledu razumijevanja značaja pretpristupnih pregovora zbog prevage partikularnih i opasnih ideoloških postavki koje su u neskladu sa onim što Crna Gora treba kako bi ispunila obaveze za ulazak u Evropsku uniju (EU) i bila ravnopravna članica Unije, dijeleći njene demokratske vrijednosti i najbolje prakse“, kazao je Juratović.

Prema njegovim riječima, prethodne dvije Vlade poslije avgusta 2020. godine koje su bile nestabilne i kratkog trajanja, pokazale su da temeljne postavke drže stabilnost, a ne proste brojke.

„Dodatno, ukoliko prosti zbir poslanika koji oblikuju vlast uključuje i one koji ne misle da je pitanje nezavisnosti Kosova završena stvar ili ne vide agresiju Rusije na Ukrajinu kao takvu, ne priznaju genocid u Srebrenici ili na NATO ne gledaju kao na porodicu kojoj pripadaju, odnosno ignorišu obaveze na putu ka EU, nema tu riječi ni o kakvom proevropskom karakteru Vlade“, rekao je Juratović.

On smatra da bi Vlada, koju bi iz parlamenta podržala koalicija ZBCG, neminovno državu dovela u situaciju da svaki proces koji vodi ka suštinskoj stabilizaciji puta Crne Gore u evroatlantski savez, odnosno EU bude blokiran.

„Opravdano već sada možemo pretpostaviti da bi se ona bavila pristupom EU na isti način kao što to čini Aleksandar Vučić u Srbiji – samo bi glumila da želi u EU kako bi dobila finansijsku podršku od EU i međunarodnih finansijskih institucija, jer je Crna Gora prezadužena, pogotovo kada uzmemo u obzir da je postala rob kineskih kredita“, rekao je Juratović.

Tim prividom bi se, kako je naveo, pokušalo manipulisati ne samo sa EU i državama članicama, SAD ili drugim zapadnim partnerima, već i sa građanima Crne Gore koji, po svim istraživanjima javnog mnjenja, u ogromnom procentu žele da budu dio EU, šaljući tako poruku da hoće uređenije i prosperitetnije društvo zasnovano na vrijednostima razvijenih demokratskih zapadnih država.

Juratović je kazao da bi primjer Srbije, odnosno stanja po pitanju reformi i demokratskih vrijednosti u toj zemlji kroz koje se najbolje vidi dokle je pustio korijenje Vučićev režim i kakve su mu posljedice, morao biti opominjući za sve one koji žele dobro Crnoj Gori jer tim putem, smatra on, ne treba ići.

„Konačno, izjave iz EU i SAD već sada ukazuju da se taj pokušaj manipulacije jasno vidi i stoga bi se takve izjave morale uzeti sa dužnom pažnjom jer se njima ukazuje na posljedice koje slijede ukoliko se taj pogrešni put odabere“, dodao je Juratović.

On je kazao da podrška ZBCG nedvosmisleno znači ulazak te koalicije direktno u strukture vlasti na velika vrata i to kroz više grana vlasti.

Juratović je rekao da je uloga Skupštine veoma važna, ali da se iz nacrta koalicionog sporazuma, koji su mediji objavili, vidi da se dodatno radi i na utvrđivanju datuma kada bi i u vladu ušli i ministri iz ZBCG, pored onog što bi oni već bili dio te vlade kroz druge nivoe javnih funkcionera.

„Znači, svi konstituenti takve moguće vlade će u nju ući sa punom sviješću da postaju dio one politike koja se ne solidariše s politikom EU kada je, recimo, u pitanju agresija Rusije na Ukrajinu, što je danas razdijelnica na međunorodnom političkom spektrumu, ili koja ne dijeli neke druge principe, politike i vrijednosti EU“, naveo je Juratović.

Prema njegovim riječima, zalagati se iz takve pozicije za EU je manipulacija i preslikavanje primjera Vučićeve politike u Crnoj Gori.

„A vidimo koliko je taj put Srbije ka EU u vrijeme njegove vladavine usporen i koliko postaje sve neizvjesniji“, dodao je Juratović.

On je ocijenio da poslije pada Demokratske partije socijalista (DPS) Crna Gora nije ušla u nikakav proces kvalitativnih reformi, već da vidno skreće sa puta u EU iako je bila najbliže od svih zemalja zapadnog Balkana.

Juratović smatra da bi, u kontekstu i određenih promjena na širem planu, pogubno bilo za Crnu Goru da sada ne iskoristi mogućnosti koje joj se pružaju kroz proces pregovora sa EU.

„Jer bi te izgubljene šanse skupo platili, prije svega, građani Crne Gore, ali vjerujem i neki akteri takve Vlade koji se danas retorički zalažu za EU“, rekao je Juratović.

Na pitanje kako će na ovo rješenje mandatara gledati NATO partneri, Juratović je kazao da Sjevernoatlanstki savez treba u Crnoj Gori partnera na koga se može sa sigurnošću osloniti, s obzirom na to da je povjerenje prilično oslabljeno posljednjih godina.

On je rekao da je Evropa sad pokret koji nema izgrađenu bazu, već „pliva“ na glasovima koje je dobio sa zvučnim imenom i nerealnim populističkim obećanjima.

„Uvođenjem u Vladu aktera koji su otvoreni protivnici NATO-a, uz podsjećanje da bi to bila i Vlada u kojoj niti jedan politički konstituent, koji je sada u igri da bude njen dio, nije glasao za članstvo Crne Gore u NATO, ozbiljno se produbljuju sumnje zapadnih partnera u iskrene namjere vlasti u Crnoj Gori da bude dio ovog saveza, a što ne može unaprijediti saradnju sa članicama Aijanse, niti doprinijeti pristupnim pregovorima sa EU“, ocijenio je Juratović.

On smatra da bi za Crnu Goru, kao multietničku i multikonfensionalnu državu, bilo loše da u vladi ne budu zastupljene manjine.

Kako je naveo Juratovič, uobičajeno je da se manjinske stranke priklanjaju aktualnim vladama jer se tako osjećaju najzaštićenije, a politička participacija manjinskih naroda doprinosi i njihovoj ukupnoj inkluziji u društvu.

„Međutim, proces uspostavljanja ove nove vlade ne šalje manjinskim partijama dobre poruke, a težinu svemu daje i činjenica da se to događa u Crnoj Gori u kojoj danas imamo izraženu etničku i vjersku polarizaciju i nerezistentnost na uticaje Vučića“, rekao je Juratović.

On je dodao i da rezultati junskih parlamentarnih izbora ukazuju da osjećaj ugroženosti manjina i njih homogenizuje oko manjinskih partija.

„O tome bi morao misliti i mandatar ukoliko želi da radi na suštinskoj stabilizaciji prilika u zemlji i snižavanju tenzija koje nisu podsticajne ni za ekonomski razvoj, uz sve one štete koje prave po građansko društvu u Crnoj Gori“, istakao je Juratović.

On je kazao da je očito da Spajić ima vidnih problema oko sastavljanja vlade, a što, kako je rekao, nije neočeivano imajući u vidu da je pokret iz kojeg dolazi bez iskristalisanog vrijednosnog osnova, programa i cilja, ali i da sam mandatar nema dovoljno političkog iskustva.

„To je, uz izostanak stranačke političke baze, sigurno bilo veliko opterećenje. No, lošu poruku šalje i njegova nepostojanost, jer u politici se cijene oni koji čvrsto stoje na principima, vrijednostima i riječima“, rekao je Juratović.

On je istakao da politika nije isto što i berza, „iako se u balkanskim okvirima pokušava na to svesti, zbog čega i region stoji tu gdje jeste umjesto da se kreće ubrzano ka EU“.

Juratović je kazao da situacija u Crnoj Gori pokazuje da jeste teško smijeniti jedan režim.

„Ali nam i pokazuje da je puno teže uspostaviti stabilan i funkcionalan sistem, jer to traži političku viziju, vještinu i hrabrost, ali i odricanja od onog što se vidi kao stranačka dobit, jer je i ta dobit vrlo kratkog trajanja“, rekao je Juratović.

On je ukazao da je Crna Gora u vrijeme posljednje dvije Vlade dobila dva najkritičnija izvještaja Evropske komisije, te da izostanak stručnog rada pregovaračke strukture ima svoj odraz i u lošoj apsorbciji dostupnih evropskih fondova koji su veoma važni za dalji razvoj države.

„Upravo zato se očekuje od nove Vlade naglašena posvećenost evropeizaciji države, jer se jedino tako može suštinski pokrenuti na putu ka EU, ali i u procesima unutrašnje demokratske konsolidacije“, poručio je Juratović.

