Joković: Načelna podrška da Spajić bude mandatar

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) i Demos daju načelnu podršku da mandatar za sastav nove vlade bude lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić, ali ne i blanko podršku dok se ne postigne potpuni dogovor, saopštio je lider SNP-a Vladimir Joković.

Joković je novinarima, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, kazao da su svjesni kakav rezultat su pokazali parlamentarni izbori i da u načelu prihvataju da PES može da dobije mandatara.

„Nijesmo do kraja doveli razgovor sa eventualnom budućim mandatarom Spajićem, ali smo istakli da nikako ne bi voljeli, niti bi bili dio vlade koju bi sačinjavao 41 poslanik“, rekao je Joković.

On je dodao da ni 43 poslanika nije nešto što je za njih poželjno, već da bi željeli da vlada može imati i više od 49 poslanika.

„Da to bude inkluzivna vlada, kako bi mogli izabrati sve ono što prethodne dvije vlade, nemajući podršku 49 poslanika nijesu mogle“, naveo je Joković.

Kako je rekao, željeli bi vladu koja bi trajala puni mandat od četiri godine i koja bi imala stabilnu podršku, gdje neke ključne odluke ne bi mogle zavisiti od pojedinačne volje jednog poslanika ili člana vlade.

„Naravno, naša načelna podrška ne znači podrška u parlamentu ako se ne dogovorimo kakav će sastav vlade biti, kakve će prioritete i koji politički subjekti će sačinjavati buduću 44. vladu“, objasnio je Joković.

Upitan da li su podršku dali Spajiću ili PES-u, on je kazao da su podršku dali partiji koja je osvojila najviše mandata na prethodnim izborima.

Joković je kazao da su dobili informaciju od Milatovića da je PES kandidovao kao mogućeg kandidata za mandatara Spajića i da bi stav SNP-a i Demosa bio isti i da su predložili nekog drugog.

Na pitanje da li PES može da računa da su dali podršku, Joković je ponovio da daju načelnu podršku shodno političkim pravilima.

„Dajemo načelnu podršku da Spajić može, što se tiče nas, biti mandatar, ali ne dajemo blanko podršku za formiranje vlade dok se ne postigne potpuni dogovor“, rekao je Joković.

On je kazao da bi željeli da oni koji su ostvarili promjene i veliki preokret u Crnoj Gori budu dio vlasti i da Vlada dobije podršku 49 poslanika ili više, ako je to moguće.

