Javni oglas na albanskom biće dostavljen nakon završene obuke

Podgorica, (MINA) – Dio upitnika za popis stanovništva biće odštampan na albanskom jeziku, a Uprava za statistiku je već iskomunicirala sa Opštinom Tuzi i u planu je sastanak na kojem će predstavnici te opštine biti upoznati sa svim detaljima, saopštili su iz Monstata.

Predsjednik popisne komisije Opštine Tuzi Nik Đeljošaj kazao je ranije da Vlada mora odložiti popis za 30 dana jer, kako je naveo, rukovodioci u Upravi za statistiku ne pokazuju elementarno znanje kako bi se taj proces odvijao po standardima i zakonu.

Iz Monstata su u reagovanju naveli da je završen prevod javnog oglasa na albanski jezik, koji je prethodno bio planiran, i da on nije dostavljen iz razloga što je osoblje Monstata na prvom nivou Obuke za državne instruktore.

„Što se tiče konkretnih navoda gospodina Đeljošaja, nijesmo se prepoznali u istima – uvrede nećemo ponavljati“, kazali su iz Monstata, prenosi RTCG.

Kako su naveli, Uprava za statistiku radi svoj posao profesionalno i isključivo u skladu sa zakonom,

što će na sastanku ponovo prezentovati predstavnicima Opšine Tuzi.

„Javni oglas dostavljen je svim jedinicama lokalnih samouprava na crnogorskom jeziku, koji je službeni jezik u Crnoj Gori, shodno članu 13 Ustava Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će dio popisnih upitnika biti odštampan na albanskom jeziku, shodno ugovoru o štampanju, distribuciji i isporuci popisnog materijala svim jedinicama lokalne samouprave.

Iz Monstata su naglasili da je javnom kampanjom predviđena izrada bilborda i vizuala na albanskom jeziku, što se, kako su naveli, može provjeriti u tenderskoj dokumentaciji.

„Citiramo dio stava 3: Prilikom izrade navedenih vizuala uzeti u obzir ravnopravnost oba pisma (latinica i ćirilica) koja su u upotrebi u Crnoj Gori. Jedno vizuelno rješenje za poster i bilbord prilagođeno na crnogorskom i albanskom jeziku (dvojezični poster i bilbord). Prevod teksta na albanskom jeziku obezbjeduje naručilac posla“, kazali iz Monstata.

Oni su kazali da ih je, shodno svemu navedenom, iznenadila reakcija Đeljošaja, koji je, kako su naveli, prisustvovao Radnom sastanku sa popisnim komisijama 19. septembra.

„Koji je ujedno bio platforma za diskusiju i prilika da se otvore sva eventualna pitanja i nedoumice”, dosdaje se u reagovanju Monstata.

