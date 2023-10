Jačanjem saradnje sa civilnim sektorom do zajedničkog cilja

Podgorica, (MINA) – Sistem obrazovanja je zapostavljen, a socijalne zaštite i pravosuđa neefikasan da bi garantovao prava brojnim ranjivim grupama, ocijenili su predstavnici civilnog društva na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je razgovarao sa predstavnicima organizacija koje se bave pravima djece, obrazovanjem, inkluzijom i socijalnom zaštitom.

Milatović je kazao da su pitanja obrazovanja djece, unapređenja njihovog položaja i unapređenja sistema obrazovanja među prioritetima njegovog djelovanja.

U posebnom fokusu je, kako je rekao, poboljšanje položaja mladih i osoba sa invaliditetom, i uspostavljanje punog koncepta inkluzivnog društva.

„Moj kabinet aktivno radi na aktivnostima koje su usmjerene na društvenu koheziju, ali i borbu protiv siromaštva“, naveo je Milatović.

On je dodao da, povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, u saradnji sa Crvenim krstom planiraju zajedničke aktivnosti.

Milatović je poručio da je sastanak uvod u tješnju komunikaciju i saradnju sa organizacijama koje se bave socijalnom i dječijom zaštitom, inkluzijom i obrazovanjem, u formi redovnih sastanaka sa konkretnim predlozima aktivnosti na poboljšanju stanja u tim oblastima.

On je istakao da civilni sektor u instituciji Predsjednika ima snažnog partnera spremnog da suštinski pomogne u rješavanju tih važnih pitanja.

Predstavnici nevladinog sektora istakli su da u praksi postoje brojni izazovi u ostvarivanju pomenutih prava i vidno odsustvo sistemskog pristupa u rješavanju, kako problema položaja djece, tako i u oblastima obrazovanja i borbi protiv siromaštva.

„Kao jedan od najvećih izazova prepoznate su brojne slabosti unutar sistema obrazovanja, počev od nedovoljnog broja škola i vrtića, položaja nastavnika, nepripremljenosti nastavnog kadra za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, preko ukupnog kvaliteta nastave i znanja koje učenici usvajaju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ocijenjeno da zabrinjava rast broja slučajeva vršnjačkog nasilja, delikvencije, kao i složenost krivičnih djela za koja se terete maloljetnici.

„Predstavnici civilnog društva poručili su da je sistem obrazovanja zapostavljen, a socijalne zaštite i pravosuđa neefikasan da bi garantovao prava brojnim ranjivim grupama“, kaže se u saopštenju.

Oni su rekli da je neophodna veća pažnja sa najviših adresa, kako bi se problemi sistemski riješili.

Sastanku sa Milatovićem prisustvovali su predstavnici Udruženja Roditelji, Prosvjetne zajednice, Unije srednjoškolaca, Udruženja mladih sa hendikepom, Centra za prava djeteta, Pedagoškog centra, NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Ulcinj, Hrabro srce i Niste sami i Nacionalne asocijacije roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS