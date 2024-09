Jačanje bilateralne saradnje zajednički interes

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kuba, iako geografski udaljene, njeguju prijateljske odnose, dodatno osnažene kroz međusobnu podršku na multilateralnom planu, ocijenjeno je na sastanku ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa kubanskim ambasadorom u Crnoj Gori Lejdeom Ernestom Rodrigesom Ernandesom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, na sastanku je istaknuta spremnost za dalje jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa.

Ibrahimović je zahvalio Ernandesu na doprinosu jačanju bilateralnih veza i istakao da postoji zainteresovanost za intenziviranje političkog dijaloga između dvije zemlje, prvenstveno kroz organizaciju političkih konsultacija, kao i susreta na visokom nivou.

Ernandes je naglasio da su dobri odnosi sa Crnom Gorom veoma važni za Kubu, imajući u vidu veliki potencijal za produbljivanje saradnje, posebno u oblastima ekonomije, kulture i turizma.

On je dodao da iz godine u godinu raste broj kubanskih državljana koji posjećuju Crnu Goru.

