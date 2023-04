Izjava Milovića pokazuje suštinu odnosa prema Cetinju

Podgorica, (MINA) – Izjava funkcionera Pokreta Evropa sad Andreja Milovića da Cetinje treba dekontaminirati je neprihvatljiva i pokazuje suštinu odnosa prema tom gradu, poručio je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

Milović je za Dan rekao da novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović treba da bude inaugurisan u Prijestonici i da će uskoro izvršiti dekontaminaciju Cetinja koje je, kako je naveo, za vrijeme tridesetogodišnje vladavine Demokratske partije socijalista, kontaminirano podjelama, mržnjom, razdorom.

Đurašković je kazao da je, u vjekovima postojanja crnogorske Prijestonice i bastiona slobode, Cetinje bilo i ostalo otvoreno za sve dobronamjerne i časne ljudi, bez obzira na to kako se zovu i odakle dolaze.

“Cetinju ne treba ni mentor, ni tutor, niti su naši uvaženi sugrađani takvi da ih bilo ko sa strane treba učiti ponašanju ili nas prevaspitavati, niti je bilo ko u tome kroz istoriju uspio”, poručio je Đurašković.

On je kazao da je Cetinje jednom kontaminirano suzavcem, i da bi sada da vide kako izgleda i prijetnja dekontaminacijom ““evropskog” političara iz “Evrope” sad”.

“Kontaminaciju vašim suzavcem su oprale cetinjske kiše, ali neke obraze zbog činjenja i izjava ne mogu oprati ni sve crnogorske rijeke”, naveo je Đurašković u reagovanju.

