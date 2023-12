Izgorio konak manastira Brčeli

Podgorica, (MINA) – U požaru koji je izbio u noći između subote i nedjelje izgorio je konak manastira Brčeli koji se nalazi u istoimenom crmničkom selu.

Primorskom portalu je potvrđeno da nema povrijeđenih, ali je vatrena stihija zahvatila kompletan objekat od kojeg su ostali samo zidovi.

Šteta je totalna, a u požaru je izgorela vrijedna i sadržajna biblioteka.

Načelnik barske Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević kazao je da su sinoć u 22 sata i 40 minuta dobili poziv da gori konak manastira Brčeli.

„Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, što je prouzrokovalo totalnu štetu na objektu“, kazao je Vulević.

Kako je naveo, u akciji gašenja je, zajedno sa vatrogascima iz Bara, učestvovalo i vozilo Službe zaštite i spašavanja Opštine Budva sa posadom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS