Izborni dan prati 100 posmatrača ODIHR-a

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Crnoj Gori prati 100 posmatrača kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), kazala je šefica misije Nina Suomalainen.

Ona je novinarima ispred Srednje škole „Ivan Uskoković“ kazala da je misija OEBS/ODIHR u Crnoj Gori već nekoliko nedjelja i da su posmatrali pripremu za izbore, kako se ponašaju političke partije u pripremi i kako su mediji pratili izbore i kampanje.

„I danas je finalni dan koji sve to uključuje, danas posmatramo izbore i daćemo svoje preporuke koje se odnose i na zakonodavstvo i na ostale segmente vezane za posmatranje“, rekla je Suomalainen.

Ona je kazala da je 100 posmatrača ODIHR-a raspoređeno na raznim mjestima.

“Oni posmatraju sve, kako je počeo izborni dan na nekom biračkom mjestu, kako teku izbori, šta se sve dešava i da li ima nekih problema“, rekla je Suomalainen.

Kako je dodala, sve to bilježe, popunjavaju određene upitnike koji su jednaki za sve učesnike posmatranja, a kasnije te rezultate zajedno pregledaju i pripremaju preporuke.

Suomalainen je navela da će sjutra na konferenciji za novinare, kada će biti dostupni svi podaci, prezentovati medijima svoje nalaze.

