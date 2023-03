Izborna administracija se neće mijenjati

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) odbila je predlog da se iz svih organa izborne administracije uklone opunomoćeni predstavnici kandidata koji nijesu prošli u drugi krug predsjedničkih izbora, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije su kazali da su za taj predlog glasali predstavnici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata i Bošnjačke stranke.

“Pohvaljujemo odluku Državne izborne komisije,jer se ovdje radi se o jedinstvenom izbornom procesu i sastav izborne administracije mora biti isti”, rekli su iz CDT-a.

