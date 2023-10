Iz Izraela evakuisano još troje crnogorskih državljana

Podgorica, (MINA) – Troje crnogorskih državljana evakuisano je danas iz Izraela, humanitarnim letovima Litvanije i Slovačke, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz tog resora su podsjetili da je u petak osam državljana Crne Gore doputovalo humanitarnom letom do Skoplja, odakle je, u organizaciji MVP, obezbijeđen transfer do Podgorice.

Njima se, kako su naveli, pridružila i jedna državljanka Ukrajine, koja ima privremeni boravak u Crnoj Gori.

Iz MVP su kazali da njihov krizni tim, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore i u komunikaciji sa kriznim štabovima drugih država, u kontinuitetu radi kako bi omogućio bezbjedno napuštanje Izraela za sve crnogorske državljane koji to žele.

„Prema podacima kriznog tima MVP-a, ostalo je još osam državljana koji bi željeli da se vrate, ali su iz privatnih razloga, za sada, ostali u Izraelu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pored njih, radi evidencije se javilo još četvoro državljana, koji su na bezbjednom i u ovom trenutku ne planiraju povratak u Crnu Goru.

Iz MVP-a su zahvalili zemljama regiona, kao i ostalim partnerskim državama sa kojima su prethodnih dana bili u kontaktu, na spremnosti da dio kapaciteta na evakuacionim letovima stave na raspolaganje i Crnoj Gori.

„Krizni tim MVP-a ostaje na raspolaganju za sve potrebne informacije i ponavlja apel da naši državljani koriste prilike za evakuaciju iz Izraela koje se ukazuju, te da prate komercijalne letove koji, sa aerodroma u Tel Avivu, funkcionišu svakodnevno prema više destinacija“, zaključuje se u saopštenju.

