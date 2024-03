Ivanović: Za sada nema crnogorskih državljana među stradalima u Moskvi

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović kazao je da za sada nema potvrde da među stradalima, ili povrijeđenima u terorističkom napadu u Moskvi ima crnogorskih državljana.

On je za Portal RTCG rekao da ruske vlasti još prikupljaju informacije o stradalima i povrijeđenima.

“Naši predstavnici su u stalnom kontaktu s njima. Za sada nema potvrde da je bilo crnogorskih državljana”, naveo je Ivanović.

