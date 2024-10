Ivanović: Politika proširenja ulaganje u bezbjednu i prosperitetnu Evropu

Podgorica, (MINA) – Politika proširenja Evropske unije (EU) predstavlja ulaganje u bezbjednu i prosperitetnu Evropu koja mora biti ujedinjena kako ne bi postojao vakum u geostrateškom i političkom smislu, ocijenio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović je to kazao na otvaranju političkog dijaloga na visokom nivou pod nazivom „Zapadni Balkan u narednom geopolitičkom ciklusu EU: Implikacije na politiku i perspektivu reformi”, u organizaciji Škole za transnacionalno upravljanje u sklopu Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci.

„Budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u EU. Politički akteri u Crnoj Gori su nedvosmisleno posvećeni evropskim integracijama, a više od 80 odsto građana Crne Gore podržava pristupanje EU”, naveo je Ivanović.

On je, kako je saopšteno, govorio o rezultatima koji su doveli do dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), koji predstavlja istorijsku prekretnicu i veliki korak naprijed za Crnu Goru, a može poslužiti i kao uzor i primjer za EU i druge zemlje kandidate za članstvo.

Ivanović je podsjetio na plan da Crna Gora do kraja godine zatvori četiri pregovaračka poglavlja i da, uz nastavak sadašnje dinamike rada i postojanje dobre volje u EU i državama članicama, postane prva naredna članica do kraja punog mandata ove Vlade.

„Politika proširenja predstavlja ulaganje u bezbjednu i prosperitetnu Evropu koja mora biti ujedinjena kako ne bi postojao vakum u geostrateškom i političkom smislu“, istakao je Ivanović.

On je ponovio da se Crna Gora snažno zalaže za evropske integracije regiona i da će, kada postane članica EU, nastaviti da podržava politiku otvorenih vrata i pridruživanje svih zemalja koje to žele na osnovu zasluga i napretka koji postignu.

Ivanović se osvrnuo i na geostratešku poziciju i širi značaj Balkana u istorijskom i kulturnom smislu.

„Članstvo u EU takođe znači i različite benefite koje bi države Zapadnog Balkana i njeni građani imali, kao i benefite za samu EU u smislu dobijanja tržišta od nekoliko miliona ljudi, lakšeg poslovanja, slobodnog putovanja, boljeg povezivanja“, istakao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, evropska integracija biće katalizator saradnje i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.

Ivanović je rekao da će mnoge teme koje su opterećivale međudržavne odnose izgubiti na težini.

Kako je saopšteno iz Vlade, sastanak je organizovan u okviru šireg projekta izgradnje kapaciteta za javne funkcionere sa Zapadnog Balkana, a u vezi sa kreiranjem politika EU i razvojem vještina za podršku pristupanju regiona EU.

Na sastanku su govorili i direktor za evropske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Mauricio Kanfora, ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler i ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsela.

