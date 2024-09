Iniciraće oduzimanje književne nagrade Radovanu Karadžiću

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka pokrenuće inicijativu da se književna nagrada “Risto Ratković” oduzme osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, poručio je šef kluba poslanika BS-a Amer Smailović.

Smailović, koji je i odbornik BS-a u Skupštini opštine Bijelo Polje, rekao je da je nagrada “Risto Ratković” jedna od najznačajnijih međunarodnih pjesničkih nagrada u Crnoj Gori i regionu koja se za poeziju dodjeljuje 54 godine, a koju su dobili brojni pisci iz zemlje, regiona i svijeta.

“Nažalost, sjenku na tu prestižnu nagradu i institucije kulture koje su je ustanovile i koje je dodjeljuju svake godine, ali i mrlju na obraz Bijelog Polja, baca činjenica da je svojevremeno, ratne 1993. godine, dodijeljenja Karadžiću, koji je osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, od kojih su neki vršeni upravo u trenutku dodjeljivanja nagrade, ali i zbog genocida u Srebrenici”, naveo je Smailović.

U BS-u, kako je rekao, smatraju da je nagrada Karadžiću dodijeljena iz čisto političkih i ideoloških razloga.

“I to u vrijeme kada je pod njegovom komandom Sarajevo sa okolnih brda držano pod opsadom, kada su ubijana djeca i civili, a nakon što je spaljena Vijećnica sa dva miliona knjiga, časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti”, dodao je Smailović.

On je kazao da dodijeliti nagradu Karadžiću za pjesmu sa stihom “Siđimo u gradove da bijemo gadove” ne može imati apsolutno nikakve veze sa kulturom, umjetnošću, poezijom, te vrijednostima i etikom koji su neodvojivi od nagrada i vrijednosti i etike kojima ustanovljivač nagrade teži.

Prema riječima Smailovića, zbog te činjenice, mnogi pisci poput Marka Vešovića, Jevrema Brkovića, Sretena Perovića i Ismeta Rebronje odbili su da prime ili su se odrekli ranije im dodijeljene nagrade “Risto Ratković”.

“Oduzimanjem ove nagrade, sprala bi se mrlja sa ove nagrade, ali i Bijelog Polja te, ključno, poslala poruka da vrijednosti koje promoviše ustanovljivač nagrade nijesu zločini, genocid i spaljivanje knjiga, već mir, tolerancija i suživot”, ocijenio je Smailović.

On je kazao da će iz tog razloga pokrenuti inicijativu za oduzimanje književne nagrade Karadžiću.

Smailović je istakao da oduzimanjem nagrade Karadžiću žele da promovišu vrijednosti modernog svijeta “i da se pridružimo naporima Ujedinjenih nacija u podizanju svijesti o opštoj neprihvatljivosti genocida kao sredstva za rješavanje konflikata”.

“Ali i da sačuvamo samu nagradu, instituciju koja je dodjeljuje, Bijelo Polje i Crnu Goru”, dodao je Smailović.

