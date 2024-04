Inicijativa tri mora daje dodatnu vrijednost saradnji Crne Gore sa EU

Podgorica, (MINA) – Inicijativa tri mora daje dodatnu vrijednost saradnji Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) kroz implementaciju regionalnih infrastrukturnih projekata, bolju povezanost s ostatkom Evrope i ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović učestvuje na devetom Samitu Inicijative tri mora u Viljnusu, na poziv litvanskog predsjednika Gitanasa Nausede.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je istakao da se vizija Inicijative tri mora, koja uključuje jačanje povezanosti, promovisanje ekonomskog razvoja, snaženje energetske bezbjednosti i sajber sigurnosti regiona, u potpunosti podudara sa ciljevima Crne Gore u kontekstu evropskog integracionog procesa.

“Inicijativa daje dodatnu vrijednost saradnji Crne Gore sa EU, kroz implementaciju regionalnih infrastrukturnih projekata, bolju povezanost s ostatkom Evrope, kao i kroz ubrzanje zelene i digitalne tranzicije”, naglasio je Milatović.

On je rekao da Crna Gora posvećeno radi na ispunjenju preostalih kriterijuma iz pregovaračkih poglavlja.

Milatović je podsjetio da Crna Gora kao članica NATO-a i predvodnik u procesu evropskih integracija nastoji da bude punopravna članica EU do 2028. godine.

On je kazao da Crna Gora ima višestruki interes da postane pridruženi partner Inicijative tri mora, dodajući da očekuje da će to biti formalizovano na Samitu u Poljskoj iduće godine.

Inicijativa tri mora broji 13 zemalja članica EU.

Strateški partneri Inicijative su Sjedinjene Američke Države, Evropska komisija, Njemačka, a od ove godine i Japan.

Pored pridruženih zemalja Ukrajine i Moldavije, ovogodišnjem Samitu prisustvovali su i počasni gosti – delegacije Crne Gore, Izraela, Turske, Finske, Ujedinjenog Kraljevstva i Španije.

Crna Gora prvi put učestvuje na ovom događaju koji se od svog osnivanja redovno održava na predsjedničkom nivou.

