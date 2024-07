Inicijativa Mandića poziv na otrežnjenje svim društvenim i političkim akterima

Podgorica, (MINA) – Pozadina inicijative predsjednika Skupštine Andrije Mandića da zida kapelu na Lovćenu nije da pomiri društvo, već da pokaže potpunu političku i duhovnu kapitulaciju Crne Gore, ocijenili su iz Evropskog saveza.

Iz Evropskog saveza su kazali da oni, kao ni crnogorski građani, za razliku od Mandićevih koalicionih partnera, nemaju namjeru ćutati i “okretati mu drugi obraz”.

“To što njemu prolazi kod koalicionih partnera, što je Vladu, institucije i skupštinsku većinu podredio svojim, a tuđim ciljevima, nikad nije i nikad neće proći kod bilo kojeg pojedinca koji drži do ličnog i državnog integriteta i dostojanstva”, naveli su iz Evropskog saveza.

Kako su ocijenili, promjena državno pravnog statusa, granica, izmjena ili uvođenje novih zastava, himne, grba, izmjena zakona o državljanstvu, zidanje kapele na Lovćenu, neće predstavljati pomirenje, već put u suprotno.

“Ponašanje Mandića i njegove inicijative koje ruše evropski put, svađaju sa susjednim zemljama i izazivaju nemir i podjele u društvu, posljednji su poziv na otrežnjenje svim društvenim i političkim akterima”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da Crna Gora i njeno društvo ne mogu postići mir, stabilnost i prosperitet dok god je na čelu Skupštine i parlamentarne većine Andrija Mandić, a Milojko Spajić promoter njihove desničarise politike.

“Umjesto desničarsko-populističkog koktela Mandić-Spajić, vrijeme je za alternativne, istinski evropske, nezavisne i odgovorne politike”, dodaje se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su kazali da je neophodna sinergija svih takvih društvenih aktera, partija, civilnih organizacija i slobodnih građana, kako bi se na “antievropsku i pokvarenu agendu” koju promoviše Mandić odgovorilo pametno i mudro, s jasnim građanskim nezadovoljstvom.

“Što prije takvi pođu u opoziciju prije će Crna Gora ući u Evropsku uniju”, dodali su iz Evropskog saveza.

