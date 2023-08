Incident između mladića u Budvi nije imao veze sa Abazovićem

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović nije napadnut prilikom boravka u ugostiteljskom objektu u Budvi, u kojem je došlo do incidenta između grupe mladića, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je sinoć, oko dva sata i 30 minuta, u ugostiteljskom objektu u tom gradu došlo do narušavanja javnog reda i mira od nekoliko osoba, i da je intervenisalo obezbjeđenje lokala.

Kako su naveli, Abazović je bezbjedno, uz prisustvo pripadnika policije koji su angažovani na njegovom ličnom obezbjeđenju, napustio taj objekat, iz razloga koji nijesu vezani za događaj.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti i osobama koje su narušile javni red i mir izdali upozorenje, a onda i naređenje.

Kako su kazali, te osobe su se oglušile o naređenje, pa su policijski službenici u odnosu na tri osobe upotrijebili sprej sa nadražujućim dejstvom.

„Nakon toga, osobe su dovedena u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva, od njih su prikupljena obavještenja na zapisnik i sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se tužilac, nakon uvida u spise predmeta, izjasnio da u radnjama tih osoba nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

„Protiv njih će biti podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru“, rekli su iz policije.

