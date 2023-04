Inauguracija Milatovića 20. maja u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Jakov Milatović će 20. maja, u Skupštini Crne Gore, položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednica parlamenta Danijela Đurović je, saglasno članu 97 stav 3 Ustava Crne Gore, za subotu, 20. maj, zakazala treću sjednicu prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u ovoj godini.

„Na sjednici će, pred poslanicima u Skupštini, izabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će sjednica biti održana u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 12 sati.

